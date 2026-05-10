靑 “나무호 조사단 현장조사 마무리… 관계기관 간 검토·평가 중”

호르무즈해협 한국 선박 사고 관련 정부 조사단의 현장 조사가 10일 마무리됐다. 정확한 화재 원인은 관계기관 간 검토 및 평가를 거쳐 공개될 예정이다.

청와대 관계자는 이날 “조사단이 필요한 현장 조사를 마무리했다”며 “조사단은 현지 활동 마무리 후 항공 사정에 따라 개별 귀국할 예정”이라고 밝혔다. 조사 결과를 두고선 “일차적인 현장 조사 결과를 받았으며, 관계기관 간 검토 및 평가가 진행 중”이라고 설명했다.

8일(현지시간) 벌크 화물선 HMM 나무호가 아랍에미리트(UAE) 두바이항의 수리조선소 '드라이 독스 월드 두바이'에 접안해 있다. 연합뉴스

앞서 해양수산부 산하 해양안전심판원 조사관 3명과 소방청 감식 전문가 4명으로 구성된 정부 조사단은 지난 8일부터 두바이항에서 사고 선박(HMM 나무호)에 대한 화재 원인 조사를 진행했다. 청와대는 “나무호 화재의 원인은 현장 조사 결과에 대해 관계기관 간 검토 및 평가를 거쳐 답변드리겠다”고 했다.

해양안전심판원 소속 조사관들은 해양사고심판법에 따라 선박 확인, 선원 면담, 관련 자료 조사 등을 실시했다. 해양안전심판원은 해양사고 조사와 심판의 독립성을 보장받으며, 관련 업무를 수행하는 기관이다. 조사 이후 사고원인 규명(확정)이 필요한 경우 사고를 조사한 조사관의 심판청구에 따라 심판을 진행하게 된다.