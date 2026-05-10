북한군, 러 전승절 열병식 첫 행진… 밀착 과시

친러매체 “北 전투 기여에 예우”

푸틴 “우크라 전쟁은 정당” 강변

19년 만에 중화기 빼고 규모 축소

러시아가 9일(현지시간) 개최한 제2차 세계대전 승전 81주년 기념 열병식에 북한군이 처음으로 등장했다.

전쟁 장기화 여파로 전보다 축소 진행된 이번 열병식에서 블라디미르 푸틴(사진) 대통령은 우크라이나를 상대로 한 전쟁의 정당성을 재차 주장했다.



러시아 관영 타스통신은 이날 소셜미디어에 북한군 부대의 퍼레이드 영상을 게재했다. 영상에는 북한 인공기를 든 기수 뒤로 총을 들고 정복을 입은 북한군이 열을 맞춰 행진하는 모습이 담겼다. 이들이 모스크바 붉은광장에 등장하자 신홍철 주러시아 북한대사 등이 관람석에서 박수를 치며 환호했다. 러시아의 전승절 군사 퍼레이드 행사에 북한군이 참여한 것은 이번이 처음이라고 타스 통신은 전했다.

푸틴 향해 ‘받들어총’ 러시아의 제2차 세계대전 승리를 기념하는 전승절인 9일(현지시간) 러시아 모스크바 붉은광장에서 열린 군사 퍼레이드에서 북한군 병사들이 블라디미르 푸틴 러시아 대통령 등이 앉아 있는 귀빈석 앞을 열 맞춰 행진하고 있다. 북한 인공기와 러시아의 전승절을 기념하는 메시지가 적힌 깃발을 든 기수가 행렬 맨 앞에 섰다. 모스크바=타스연합뉴스

친러 매체 유라시아데일리는 “북한군이 포상용 무기인 ‘은빛 소총’을 들고 행진했다”면서 “북한군의 쿠르스크 전투 기여에 대한 예우의 의미”라고 해석했다. 모스크바타임스와 미국 NBC는 북한의 참여를 “모스크바와 평양의 심화한 파트너십을 외부에 보여주는 신호”라고 평가했다.



푸틴 대통령은 이날 벨라루스, 카자흐스탄, 우즈베키스탄 등 우방국 귀빈들과 함께 붉은광장에 모습을 드러냈다. 그는 우크라이나 전쟁에 대해 “우리의 대의가 정당하다고 굳게 믿는다”고 강변했다. 그는 “우리는 북대서양조약기구(NATO·나토)의 지원을 받는 공격적 세력에 맞서고 있다”며 “우리의 영웅들은 전방과 후방에서 승리하며 전진하고 있다”고 말했다.



그러나 올해 열병식은 2007년 이후 처음으로 탱크·미사일 등 중화기 없이 치러졌다. 군사학교 생도와 군사 장비 부대도 참석하지 않았다. 모바일 인터넷 접속을 차단하고 수도 전역의 보안도 대폭 강화했다. 2022년 우크라이나 전쟁 발발 이후 최대 규모로 진행된 지난해 행사와 비교된다. 러시아 측은 “우크라이나의 드론 공격 및 테러 위험을 최소화하기 위함”이라고 설명했지만, 영국 텔레그래프 등 외신은 전승절 행사 축소가 이번 전쟁에 러시아가 얼마나 취약한 상황인지를 잘 보여준다고 진단했다.



러시아는 이번 전승절을 앞두고 우크라이나와 일시 휴전했다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 전날 양국이 9일부터 11일까지 휴전하며, 포로 1000명씩을 맞교환하기로 했다고 밝혔다.