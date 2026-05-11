‘하늘 나는 자동차’ 속도 낸다…현대차그룹, KAI와 업무협약

미래 항공 모빌리티 공동개발

현대차그룹과 한국항공우주산업(KAI·카이)이 미래 항공 모빌리티(AAM) 개발을 위해 손을 맞잡았다.

현대차그룹은 지난 8일 서울 서초구 본사에서 ‘항공용 전동화 파워트레인을 기반으로 하는 미래 항공 모빌리티 기체 공동 개발을 위한 업무협약’을 체결했다고 10일 밝혔다. 협약식에는 장재훈 현대차그룹 부회장, 김종출 KAI 사장 등이 참석했다.

현대차그룹 장재훈 부회장, KAI 김종출 사장(왼쪽부터). 현대차그룹 제공

이번 업무협약은 현대차그룹의 항공용 전동화 파워트레인 개발 역량과 KAI의 항공기체 개발 기술력을 활용해 경쟁력 있는 미래 항공 모빌리티를 개발·양산하기 위해 마련됐다. 양사는 기술·인적 자원 공유는 물론 향후 공급망 및 인증, 고객 네트워크 분야 등에도 포괄적으로 협력하기로 했다.

구체적으로 현대차그룹은 미래 항공 모빌리티 계열사 ‘슈퍼널’(Supernal)을 통해 KAI와 공동으로 AAM 기체를 개발할 계획이다. 또 현대차·기아 항공파워트레인 사업부에서 추진 중인 항공용 전동화 파워트레인 상용화도 협력한다. 양사는 항공산업 전반에 걸쳐 신규 협력 분야를 도출해 협업을 확대할 계획이다.

현대차그룹은 “안전하면서도 매력적인 AAM을 선보여 모빌리티 지평을 하늘길로 넓힐 것”이라고 밝혔다.

KAI는 “자사가 보유한 고정익 및 회전익 체계종합역량과 현대차그룹의 대량생산 체계가 결합하면 글로벌 시장을 선도하는 K-AAM을 개발할 수 있을 것으로 기대한다”고 밝혔다.