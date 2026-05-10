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부산 집결한 국민의힘 지도부…河·韓 겨냥 “떴다방 후보, 북구 무시하는 것” [6·3의 선택]

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부산=변세현 기자 3hyun@segye.com
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국민의힘 장동혁 대표를 비롯한 지도부와 부산 지역 의원들이 10일 부산 북갑 보궐선거에 출마한 박민식 후보의 선거사무소 개소식에 집결했다. 같은 날 불과 600여m 거리에 한동훈 전 국민의힘 대표의 개소식도 열린 가운데, 지도부와 지역 의원들이 총출동해 세를 과시한 것이다. 장 대표는 이 자리에서 더불어민주당 하정우 후보와 무소속 한동훈 후보를 모두 비판하며 박 후보에게 힘을 실었다.

 

국민의힘 장동혁 대표가 10일 오후 부산 북구에서 열린 박민식 북갑 국회의원 보궐선거 후보 선거사무소 개소식에서 박후보와 박형준 부산시장 후보 등과 손을 맞잡고 있다.    연합뉴스
국민의힘 장동혁 대표가 10일 오후 부산 북구에서 열린 박민식 북갑 국회의원 보궐선거 후보 선거사무소 개소식에서 박후보와 박형준 부산시장 후보 등과 손을 맞잡고 있다.    연합뉴스

장 대표는 이날 부산 북구 대향빌딩에서 열린 박 후보 선거사무소 개소식에서 “갈등과 분열의 씨앗을 뿌린 사람이 아니라 박민식처럼 굳건하게 보수를 굳혀온 사람이 보수정당을 새롭게 만들어야 한다”고 말했다. 이는 박 후보와 경쟁하는 무소속 한 후보를 겨냥한 발언으로 풀이된다.

 

장 대표는 “우리끼리 갈등하고 분열하면서 여러분이 그동안 국민의힘에 대해서 실망한 것을 잘 알고 있다”며 “이제 국민의힘을 새롭게 고쳐야 하지 않겠나”라고 말했다. 그러면서 “국민의힘이란 정당을 이용하려고 하는 사람이 아니라 국민의힘을 진정 사랑할 수 있는 박민식이 필요하다”고 덧붙였다.

 

박 후보가 부산을 떠나 다른 지역에서 출마한 것을 두고선 “잠시 떠났지만, 그사이 더 큰 일꾼으로 북구에 다시 돌아왔다”고 두둔했다. 장 대표는 “북구를 떠날 때의 서운함이 있겠지만, 민주당의 오만함을 심판하기 위해 서운함은 잠시 내려두셨으면 좋겠다”며 “이제 다시 진짜 고향, 정치적 고향 북구로 돌아왔다”고 했다.

 

장 대표는 민주당 하 후보를 겨냥해서도 “정치도 모르고 할 줄도 모르고, 해서는 안 될 사람”이라며 “대한민국을 통째로 망가뜨리고 있는 이재명 대통령과 같이 일하다가 이 대통령이 찍어서 내려보낸 그런 후보”라고 꼬집었다.

 

행사 마지막 순서에 마이크를 잡은 박 후보는 상대 후보들을 겨냥해 “가짜북구 주민, 북구주민 호소인과 진짜 북구 주민, 진짜 북구사람 박민식의 싸움”이라며 지지를 호소했다. 박 후보는 “떴다방처럼 난데없이 날아온 사람들이 북구를 발전시키겠다고 하면 여러분들 믿으시겠나”라며 “이것은 북구 주민을 무시하는 것이다. 경상도 말로는 ‘알로 보는 것’”이라고 덧붙였다.

 

이날 박 후보의 개소식에는 장 대표와 송 원내대표, 정희용 사무총장, 박준태 비서실장, 김민수·김재원·조광한 최고위원 등 당 지도부가 대거 참석했다. 김기현·권영세·나경원·안철수·조배숙 의원 등 중진 의원들도 자리했다. 부산시당위원장인 정동만 의원을 비롯해 박성훈·주진우·서지영·곽규택·조승환·이헌승·박수영·백종헌 의원 등 부산 지역 의원들과 원희룡 전 국토교통부 장관, 박형준 부산시장 후보도 모습을 보였다. 일부 친한계·소장파 의원들은 이날 행사에 불참했다.

변세현 기자

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