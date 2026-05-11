고유가 직격탄 맞은 LCC, ‘비상착륙’ 위기...국제선 900편 줄여

고유가에 비행기 띄울수록 손해

두 달 새 국제선 운항 900편 줄여

티웨이·제주항공 잇딴 무급휴직

중동 전쟁으로 고유가 직격탄을 맞은 저비용항공사(LCC)들이 살아남기 위해 안간힘을 쓰고 있다. 비상경영체제는 물론 줄줄이 대규모 감편과 무급휴직에 들어가며 자구책 마련에 나서는 모습이다.



10일 항공업계에 따르면 중동 전쟁으로 항공유 가격이 급등한 최근 두 달 새 국제선 운항은 왕복 기준 900편가량 줄어들었다. 대부분 국내 LCC를 중심으로, 아직 다음 달 운항 계획을 확정하지 않은 항공사들도 있어 감편 규모는 더 늘어날 가능성이 크다.

제주항공의 B737-800 항공기의 모습. 제주항공 제공

국내 LCC 1위 업체인 제주항공은 5∼6월 국제선 전체 운항 편수의 4%에 해당하는 왕복 187편을 줄였다. 다른 LCC들도 유류할증료와 현지 급유 부담이 큰 동남아 노선을 중심으로 운항을 대폭 줄이고 있다. 진에어는 괌, 푸꾸옥 등 이달까지 왕복 176편을 줄였다. 에어부산은 다낭, 방콕 등 왕복 212편 노선을 감편했다. 이스타항공 150편, 에어서울 51편, 에어프레미아 73편, 티웨이항공 35편 등 다른 LCC들도 감편을 이어가고 있다.



대형 항공사 중에는 아시아나항공이 전쟁 이후부터 7월까지 프놈펜, 이스탄불 등 6개 노선 왕복 27편 운항을 줄였다. 대한항공은 아직 운항 편수를 줄이지는 않았지만, 상황을 예의주시하고 있다.



운항이 줄어들면서 업계에는 무급휴직이 번지고 있다. 제주항공은 지난 8일 객실 승무원 희망자를 대상으로 6월 한 달간 무급휴직 신청을 받기로 했다고 밝혔다. 앞서 티웨이항공은 객실 승무원, 에어로케이는 전 직원을 대상으로 무급휴직 신청을 받기 시작했다. 또 LCC뿐 아니라 대한항공·아시아나항공 역시 비상경영 체제를 선언한 바 있다.



실제 항공유 가격은 중동전쟁 이후 2.5배 치솟았다. 5월 유류할증료 기준이 되는 싱가포르 항공유 평균 가격은 배럴당 214달러를 넘어 2개월 전보다 150.1% 상승했다. 유류비 비중이 영업비용의 30%가량을 차지하는 항공업계는 고유가에 가장 큰 타격을 받는 업종 중 하나다. 대한항공 기준 유가가 1달러만 올라도 연간 약 450억원의 손해가 발생한다.



재무 여력이 취약한 LCC들은 더 큰 타격을 입고 있다. 증권가는 항공사들이 중동 전쟁으로 인한 타격이 본격적으로 반영되는 2분기에 줄줄이 적자 전환할 것으로 전망한다. 이미 티웨이항공은 2년 연속 적자가 누적되며 지난해 말 기준 부채비율이 3400%를 돌파했다. 에어프레미아는 자본잠식률이 132%에 달하는 완전 자본잠식 상태다. 자본잠식을 해소하지 못하면 최악의 경우 항공운송사업 면허가 취소될 수 있다. 일각에서는 34년 만에 문을 닫은 미국 스피릿항공과 같은 사례가 국내에서도 나올 수 있다는 우려가 나온다.