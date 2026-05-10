은행권, 이자 부담 경감 등 포용금융 강화 적극 행보

李대통령, 공공성 지적에 공감



KB·신한, 5% 초과 이자 활용·환급

4대 은행, 소상공인 SCB 시범운영

시중은행들이 기업·서민 대출 중심의 포용금융 강화 사례 및 향후 관련 계획을 앞다퉈 강조하고 나섰다. 이재명 대통령이 최근 은행에 대해 ‘준공공기관’이라 한 데 대해서도 은행의 공공성에 공감한다는 입장이다.

10일 KB국민은행은 저신용등급 개인사업자 고객이 연 5% 넘는 대출 금리의 이자액을 원금 상환에 활용해 채무 부담을 덜어주는 프로그램을 이달 중 도입한다고 밝혔다. 1만명 이상이 금융비용 완화 등 혜택을 받을 것이라고 기대했다. KB국민은행은 중·저신용자에 올 1분기에만 3068억원 규모(2만1288건)의 민간중금리대출을 공급해 시중은행 전체 공급의 절반 수준(48%), 은행권 최다 규모라고 강조했다.

이날 신한은행도 개인사업자 고객 대상으로 5% 초과 이자를 환급해주는 프로그램을 지난 1월30일부터 시행 중이라고 전했다. 올해 추진하는 포용금융 사업으로는 서민·취약계층 재기를 지원하는 2694억원 규모의 소멸시효 포기 특수채권 감면, 저신용 개인고객의 고금리 대출을 연 6.9% 장기 분할 상환으로 전환 지원, 미소금융재단 1000억원 출연 등을 들었다.

4대 은행(KB국민·신한·하나·우리)은 소상공인 특화 신용평가모형(SCB) 시범 운영에 참여하고 있다. 실적·담보 대신 매출·상권 등 미래 가치를 나타내는 비금융정보를 반영한 인공지능(AI) 기반 신용평가체계를 도입하는 내용이다. 우리은행은 사회초년생·소상공인 등 금융이력이 부족한 고객을 위한 대안정보 기반 신용평가모형을 운영 중이며, 하나은행은 햇살론 신규 고객에게 1년 동안 대출 잔액 2% 수준을 매월 현금으로 돌려주는 프로그램을 시작했다.

카드사와 캐피탈 등 여신금융업계도 중신용자 대상 보증부 정책성 상품인 ‘사잇돌대출’을 하반기 중 출시할 전망이다.