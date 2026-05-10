이란 “월드컵 참가… 혁명수비대 출신 선수에 비자 달라”

국가 존중 등 10가지 조건 제시

주장 타레미 등 입국 보장 요구

美국무부 “안보 검증 예외 없다”

이란축구협회가 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵에 반드시 참가할 것이라고 밝혔다.



대신 이슬람혁명수비대(IRGC) 복무 이력을 가진 선수단 인원에 대한 비자 발급을 요구하고 나섰다.



AFP통신 등 외신들은 10일 이란 매체의 보도를 인용해 “이란축구협회가 2026 북중미 월드컵에 반드시 참가할 것이라고 발표했다”고 전했다. 또한 “IRGC에서 병역을 마친 선수단 인원들에게도 문제없이 비자가 발급돼야 한다는 점을 강조했다”고 덧붙였다.

FIFA 총회 모습. AP연합

이러한 내용은 메흐디 타즈 이란축구협회장이 이란 국영 IRNA 통신과 인터뷰를 통해 제시한 북중미 월드컵 참가를 위한 10가지 조건에 포함돼 있다.



타즈 회장은 대회 기간 선수단 비자 발급 보장, 대표팀 스태프와 국기·국가에 대한 존중, 공항·호텔·경기장 이동에서 높은 수준의 보안 등을 요구했다.



타즈 회장은 지난달 30일 FIFA 총회 참석을 위해 캐나다 토론토를 방문했다가 입국 과정에서 캐나다 정부로부터 IRGC 복무 이력을 이유로 입국이 거부됐고, 끝내 총회 참석도 무산됐다. IRGC는 미국과 캐나다에서 테러단체로 지정돼 있다.



이란은 북중미 월드컵에서 벨기에, 이집트, 뉴질랜드와 함께 조별리그 G조 경기를 미국에서 치른다.



이런 가운데 미국의 마코 루비오 국무장관도 최근 북중미 월드컵에 이란 선수들이 참가하는 것을 반대하지 않는다면서도 IRGC 관련자와 함께 참여하는 것은 허용되지 않을 것이라고 말해 논란이 됐다.



이란 대표팀에는 공격수인 주장 메흐디 타레미(올림피아코스)와 수비수 에산 하지사피(세파한) 등이 IRGC에서 의무 복무를 마쳐 입국이 거부될 수 있는 불씨를 남긴 상태다. 18세 이상 이란 남성은 입대할 때 무작위 추첨을 통해 정규군이나 IRGC에 배치되는 것으로 알려졌다.



문제는 FIFA가 대회 운영과 경기장 의전, 대표단 보호 등은 조율할 수 있지만 비자 발급과 입국 심사는 개최국 주권 영역으로 관여할 수 없다는 점이다. 미국 국무부는 선수들의 참가 자체는 환영하지만 안보 검증은 예외가 될 수 없다는 입장이다.