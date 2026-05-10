美 ‘UFO 파일’ 공개… 아폴로 미션 때도 포착

1940년대부터 2025년까지 161건

우주비행사 목격담 등 흥미 유발

미국 정부가 공개한 ‘미확인비행물체(UFO)’를 포함한 ‘미확인이상현상(UAP)’ 파일이 이목을 끌고 있다. UFO의 존재를 공식 확인한 것은 아니지만 목격담 자체만으로 흥미를 유발한다.



미 국방부가 8일(현지시간) 홈페이지에 게시한 UAP 관련 파일 161건을 보면 1940년대부터 지난해까지 세계 각지는 물론, 우주 공간과 달에서 수집된 자료가 포함됐다.

아폴로 12호 비행사들이 촬영한 미확인 형상. 미 국방부 제공

이에 따르면 인류 최초로 달 착륙에 성공한 아폴로 11호 비행사 중 한 명인 조종사 버즈 올드린은 달에 가까워질 무렵 “상당한 크기”의 물체를 봤으며, 달에서도 “몇 분 간격으로 나타난” 섬광들을 목격했다고 진술했다.



또 아폴로 12호 비행사들은 착륙 지점에서 달 표면을 바라봤는데, 지평선 위 상공에 수직 형태의 미확인 형상이 포착됐다고 밝혔다. 아폴로 17호도 달 표면 상공에서 빛나는 물체 3개를 촬영했다.



세계 곳곳에서 UFO를 봤다는 사람들의 증언, 그리고 정찰이나 작전 도중 UFO로 추정되는 비행체를 봤다는 미군 보고도 공개됐다. 미 연방수사국(FBI)의 보고서에는 2023년 하늘에서 130∼195피트(약 40∼60m) 크기의 타원 형태 물체가 나타났다가 순간적으로 사라졌다는 여러 시민의 증언이 담겼다. 한 시민은 목격한 물체가 “금속성 청동색”이었다고 묘사했고, 또 다른 시민은 “금속성 회색”이었다고 설명했다. 미국 한 보고서는 2024년 “약 434노트의 속도로 날아가는 다이아몬드 형태의 비행체를 발견했으며, 기내 탑재 단파 적외선 센서를 통해 약 2분 동안 관측됐다”는 내용이 담겼다.



이번 파일 공개는 도널드 트럼프 대통령의 지난 2월 지시에 따른 것으로, 국방부를 비롯해 항공우주국(NASA)과 FBI 등에서 보관하고 있는 자료들이다.