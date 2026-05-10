소설 ‘링’ 작가 스즈키 고지 별세

‘링’, ‘나선’ 등의 공포소설로 잘 알려진 일본 작가 스즈키 고지가 8일 만 68세를 일기로 도쿄 시내 한 병원에서 세상을 떠났다고 아사히신문 등이 9일 전했다.



1957년 시즈오카현 하마마쓰에서 태어난 고인은 게이오대 불문과 졸업 후, 1990년 ‘낙원’으로 일본 판타지 소설 대상 우수상을 받으며 데뷔했다. 사다코라는 수수께끼 여성과 저주받은 비디오테이프를 둘러싼 1991년작 링으로 시작되는 3부작은 일본에서 공포소설 붐을 일으켰다. 링은 1998년 나카타 히데오 감독에 의해 영화화돼 인기를 끌었다. 특히 흰옷을 입은 길고 검은 머리의 사다코가 TV 화면에서 기어 나오는 장면은 당시 큰 충격을 줬다.



1995년작 나선으로 요시카와 에이지 문학 신인상을 받았다. 지난해 3월에 낸 소설 ‘유비쿼터스’가 최근 한국어로 출판됐다.