정원오 “반려가족 안심 서울”…오세훈 “교통 대동맥 연결” [6·3 지방선거]

서울시장 후보 생활밀착 정책 대결



정원오, 유기동물 입양 25만원 지원

진료비 표준수가제 단계적 도입



오세훈, 2·9호선 배차간격 줄이고

기후통합패스 신분당선까지 확대

6·3 지방선거 핵심 승부처인 서울시장 선거에 출마한 더불어민주당 정원오 후보와 국민의힘 오세훈 후보가 시민 일상과 맞닿은 생활밀착형 공약으로 표심 공략에 나섰다. 정 후보는 반려동물 복지 확대를, 오 후보는 출퇴근 부담을 줄이는 교통 공약을 각각 전면에 내세웠다.



정 후보는 10일 유기동물 입양 가정에 최대 25만원을 지원하는 내용을 담은 반려동물 관련 공약을 발표했다. 정 후보는 이날 자신의 페이스북을 통해 “반려가족도 비반려가족도 함께 안심하는 서울을 만들겠다”며 이같이 밝혔다.



정 후보는 우선 성동구청장 재임 시절에 도입한 유기동물 입양 지원 정책을 서울 전역에 도입하기로 했다. 입양 가정에 최대 25만원의 입양지원금을 지급하고 반려동물 교육 확대를 추진할 계획이다. 1인 가구 및 고령가구 등의 돌봄 공백을 해소하기 위해 25개 전 자치구에 ‘공공 펫위탁소’를 설치하는 공약도 제시했다. 중앙정부와 협력해 ‘수의진료 표준수가제’를 단계적으로 도입, 반려동물 진료비 부담을 줄이기로 했고 또 현재 4곳에서 운영되는 서울시립동물복지지원센터를 서울동물복지거점센터로 확대·개편하고, 1개소를 신설해 서울 내 5대 권역 통합 돌봄·의료체계를 구축할 방침이다.



오 후보는 이날 서울 종로구 선거캠프에서 ‘이동의 답답함을 풀어내는 서울 교통 대전환’ 공약을 발표했다. 강북횡단선, 면목선, 서부선, 목동선, 난곡선, 우이신설연장선, 동북선 총 7개 도시철도 노선을 조기 완공하는 등 ‘교통 대동맥 연결’ 사업에 20조8000억원을 투입하겠다는 내용이 핵심이다.



혼잡도가 높은 2·9호선을 중심으로 무선통신 기반 열차제어시스템(CBTC)을 도입해 배차 간격을 줄이고 중앙버스전용차로 급행버스를 운행하기로 했다. 현행 기후동행카드는 ‘서울기후동행패스’로 확대 개편해 월 6만2000원 정액제로 GTX-A와 신분당선 서울 구간까지 이용할 수 있도록 한다는 구상이다. 새벽 3시30분부터 운행하는 자율주행 급행버스는 4개 노선에서 8개 노선으로, 심야버스는 14개 노선에서 20개 노선으로 확대하기로 했다.