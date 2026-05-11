김영옥, ‘몬스타엑스’ 주헌 향한 각별한 애정 고백 “주헌은 친손주, 임영웅은 짝사랑”

배우 김영옥이 그룹 ‘몬스타엑스’ 멤버 주헌과의 친분을 언급하는 질문을 받고, 주헌에 대한 남다른 애정을 드러냈다.

지난 9일 방송된 예능 프로그램 ‘아는 형님’에는 배우 김영옥과 사미자, 남능미가 출연해 유쾌하게 이야기를 나눴다.

아는형님 Knowingbros

이날 방송에서 김신영은 김영옥을 소개하며 “아이돌과 베프됐지 않나”며 ‘몬스타엑스’ 멤버 주헌과의 인연을 언급했다. 이에 김영옥은 “아이돌을 내가 좋아하는 게 아니라, 일을 하다가 만난 아이들이니까 다 예쁘다”고 설명했다. 이어 “걔네하고 그렇게 친해진다”고 덧붙였다. 남능미는 “아이들이 언니를 좋아하더라”고 말했다.

이어 김영옥은 주헌을 위해 ‘몬스타엑스’ 공연장을 직접 찾았던 경험도 이야기했다. 김영옥은 ‘힙합의 민족’에서 도움받은 경험을 떠올리며 주헌을 ‘스승’이라고 표현했다.

특히 그는 공연에 방문한 소감을 전하기도 했다. 김영옥은 “콘서트장에 가보면 얼마나 행복한지 모른다”고 당시 행복한 마음을 드러냈다.

또 주헌이 힘들게 지내던 시절을 알고 있다고 말했다. “7년을 연습생 생활했고, 당시에는 우리에게 이것저것 알려주며 어렵게 생활하던 모습도 기억난다”고 회상했다.

그러면서 “지금은 여섯 멤버가 무대 위를 펄펄 뛰는데 너무 감동적이었다”고 콘서트장에서 울컥했던 자신의 모습에 대해 설명했다.

이후 이상민은 김영옥에게 “원래는 임영웅 팬으로 알려져있지 않나”고 장난스럽게 물었다.

이에 김영옥은 웃으며 “주헌이는 친손주 같은 느낌”이라고 답했다. 반면 임영웅에 대해서는 “멀고 선망의 마음이 있는 존재”라며 “짝사랑하는 느낌”이라고 표현해 현장을 웃음으로 물들였다.