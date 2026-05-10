부산 LNG화력발전소서 불… 소방 대응 1단계 발령

10일 오후 부산 사하구 감천동 LNG화력발전소인 한국남부발전 빛드림본부에서 불이 나 검은 연기가 치솟고 있다. 소방당국은 신고 접수 16분 만인 오후 4시9분 대응 1단계를 발령하고 장비 48대와 소방인력 147명을 동원해 진압에 나서 오후 5시30분쯤 큰불을 잡았다. 다행히 인명피해는 없었다. 소방당국은 발전소 내 4호기 스팀터빈 전기설비에서 처음 불이 시작된 것으로 보고, 정확한 화재 원인을 조사할 계획이다.



부산소방재난본부 제공