서울 하루 생활폐기물 전년比 29t 감축

2·3월 시민 실천 프로젝트 평가

재활용품 수거량은 60t 늘어나

올해 2∼3월 서울에서 발생한 하루 생활폐기물량이 지난해 같은 기간보다 29t 줄어든 것으로 나타났다.



서울시는 ‘생활폐기물 다이어트 천만시민 실천 프로젝트’의 1차 실적을 평가한 결과 이같이 집계됐다고 10일 밝혔다. 이 프로젝트는 시민 1명당 연간 종량제봉투 1개 분량의 쓰레기를 줄이는 게 목표다.



시에 따르면 평가는 올해 2월부터 3월까지 25개 자치구를 대상으로 진행됐다. 생활폐기물 감량, 재활용 증가, 시민 실천 노력, 특화사업 등 4개 분야가 평가 대상이었다.



평가 기간 전체 생활폐기물 발생량은 지난해 같은 기간보다 하루 29t 감소했고, 재활용품 수거량은 60t 늘었다.



자치구별로는 은평구가 축제·행사 때 다회용기 전문업체를 활용해 행사 폐기물을 줄였고, 영등포구는 종량제로 버려지던 소형가전 신고체계를 구축했다. 성동구는 음료컵 수거함을 운영해 음료컵 4만8400개를 회수했다. 성북구는 재활용품을 가져오면 종량제봉투로 교환해 주는 ‘자원순환데이 상점’을 운영해 1100명이 참여하는 실적을 거뒀다.



시는 이번 평가 결과를 바탕으로 우수 자치구에 관련 사업비 총 10억원을 지원할 예정이다. 또 2차 종합평가에서 감량·재활용 실적 평가 비중을 단계적으로 확대할 방침이다.