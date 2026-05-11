나무호 ‘비행체 타격’ 정부 인정에 현지 韓 선박들 불안 고조

정부가 호르무즈 해협에 정박 중이던 한국 선사 HMM 운용 화물선 나무호의 화재가 ‘미상의 비행체 타격’으로 드러나면서 군사적 공격을 받았을 가능성을 배제할 수 없게 됐다. 현지에 여전히 발이 묶인 채 있는 한국 선박들로서는 안전에 큰 위협을 느낄 수 있는 상황이다.

10일 해양수산부에 따르면 호르무즈 해협에 갇혀 있는 한국 관련 선박은 나무호를 포함해 26척이다. 외국 선박에 승선 중인 인원을 포함한 한국은 선원은 모두 160명이다. 나무호의 경우 선원 24명 중 한국인은 6명이다.

박일 외교부 대변인이 10일 정부서울청사에서 호르무즈 나무호 사고 결과를 발표하고 있다. 연합

이들은 중동 전쟁으로 두 달 넘게 호르무즈 해협에 갇혀있다. 나무호에서 화재가 발생한 지난 4일 한국 선박들은 호르무즈 해협에 가까운 아랍에미리트(UAE) 앞바다에 정박 중이었다. 당시 미국은 호르무즈 해협에 갇힌 배들의 탈출을 지원하기 위한 ‘해방 프로젝트’에 착수했고, 이란도 대응에 나섰다.

현재 관건은 이란이 나무호를 공격한 것이냐에 있는데, 정부는 공격 주체에 대해서는 아직 신중한 입장이다. 화재 현장에서 수거된 비행체 엔진 잔해 등에 대한 추가 분석을 거쳐 규명한다는 방침이다.

나무호의 화재 직후 정부는 호르무즈 해협 내 한국 선박들이 안전한 곳으로 이동하도록 조치했고, 이들은 카타르 앞바다 등 걸프 해역의 안쪽으로 이동해 정박하고 있다.

지금까지는 나무호 외에 피해를 본 선박은 없지만, 한국 선박들의 불안은 커지고 있다. 나무호 화재 발생일인 4일 호르무즈 해협 인근에서 중국 유조선도 외부 공격을 받아 불이 난 바 있다. 7일에는 미국과 이란이 휴전 중임에도 교전을 벌였다.

정부가 한국 선박들을 실시간 모니터링하며 안전 정보를 제공하고, 선사를 포함한 소통 채널도 가동하고 있음에도 확실한 안전을 보장할 수는 없는 상황이다.

호르무즈 해협의 한국인 선원들은 위험 속에서도 배를 지키며 직무를 수행하고 있다. 나무호 선원들은 화재가 발생했을 때도 큰 동요 없이 화재를 진압했으며, 두바이로 예인돼 조사받는 중에도 전원이 하선(계약 종료)을 택하지 않고 배가 수리되면 다시 승선하고자 하는 것으로 알려졌다.

김두영 전국해상선원노동조합연맹(선원노련) 위원장은 “정부가 호르무즈 해협 내 선원들의 안전을 확보하는 데 전력을 기울여야 한다. 선원들의 안전을 위한 소통에도 좀 더 힘써야 한다”고 강조했다.