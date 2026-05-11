“커피 1분 데웠을 뿐인데”…위식도역류질환 488만명이 놓치기 쉬운 행동

전자레인지 다시 돌린 커피, 향 줄고 쓴맛·산미 더 강해질 수 있어

공복에 급히 들이키면 속쓰림·신물 역류 더 예민하게 느낄 수도

라테·믹스커피는 실온 방치 뒤 재가열보다 버리는 쪽이 안전해

“커피 1분 데웠을 뿐인데.”

전자레인지로 다시 데운 커피는 향이 줄고 산미·쓴맛이 더 도드라질 수 있다. 위가 예민한 사람은 공복 섭취 뒤 속쓰림이나 신물 역류를 더 강하게 느낄 수 있다. unsplash

오전 8시, 사무실 책상 위에 어제 마시다 남긴 머그잔이 그대로 놓여 있다. 버리자니 아깝고, 새로 커피를 내리기엔 귀찮다. 결국 컵을 들고 탕비실 전자레인지 앞으로 간다. 1분쯤 돌리자 식어 있던 커피에서 다시 김이 올라온다.

한 모금 마셔보면 어제 마시던 그 맛은 아니다. 향은 흐려졌고, 끝맛은 더 쓰고 시다. 평소 속이 예민한 사람이라면 마신 뒤 가슴 안쪽이 답답하거나 더부룩하게 느껴질 때도 있다.

11일 국민건강보험공단의 ‘2018~2022년 위-식도 역류질환 진료현황’에 따르면 위식도역류질환 진료인원은 2018년 444만8633명에서 2022년 488만6342명으로 늘었다. 500만명에 가까운 사람이 속쓰림, 신물 역류, 가슴 답답함 같은 증상으로 병원을 찾은 셈이다.

커피 한 잔이 병을 만든다고 말할 수는 없지만 이미 역류 증상이 있는 사람에게는 언제, 어떻게, 어떤 상태의 커피를 마시느냐가 큰 차이를 만든다.

◆다시 데운 커피, 부담은 뜨거움보다 ‘변질’에서 시작된다

커피를 한 번 다시 데웠다고 곧장 몸에 큰 문제가 생기는 것은 아니다. 블랙커피라면 위생상 위험도 우유가 든 음료보다 낮다. 문제는 식은 커피를 오래 방치했다가 다시 데우는 습관이 반복될 때다.

갓 내린 커피에는 향을 만드는 휘발성 성분이 많다. 시간이 지나면 이 향은 서서히 날아간다. 공기와 닿는 동안 산화도 진행된다. 여기에 다시 열이 가해지면 처음의 부드러운 향보다 쓴맛과 산미가 더 먼저 느껴질 수 있다.

책상 위에서 몇 시간 식은 커피는 이미 ‘처음 내린 커피’가 아니다. 전자레인지 문을 열었을 때 올라오는 냄새도 달라져 있다. 뜨거운 김은 다시 생겼지만, 맛의 결은 거칠어진 뒤다.

평소 위가 편한 사람은 이 차이를 “맛이 별로다” 정도로 넘길 수 있다. 하지만 속쓰림이 잦거나 신물이 올라오는 사람에게는 이야기가 다르다. 쓰고 산미가 강하게 느껴지는 커피가 빈속에 들어가면 불편감이 더 빨리 올라올 수 있다.

◆공복 커피, 예민한 속 먼저 건드린다

위식도역류질환은 위산이나 위 내용물이 식도로 거슬러 올라오면서 불편한 증상을 일으키는 질환이다. 식도와 위 사이에는 내용물이 다시 올라오지 못하게 막는 하부식도괄약근이 있다. 이 기능이 약해지면 속쓰림과 신물 역류가 나타날 수 있다.

커피와 카페인 음료는 사람에 따라 역류 증상을 자극할 수 있는 대표적인 음료로 꼽힌다. 카페인 자체, 커피의 산미, 마시는 시간대, 함께 먹는 음식, 개인의 위장 상태가 겹치면서 증상의 정도가 달라진다.

특히 아침 공복이 문제다. 잠에서 깬 직후 속은 아직 음식으로 보호받지 못한 상태다. 이때 전날 남긴 커피를 다시 데워 마시면 따뜻함 때문에 순간적으로는 괜찮게 느껴진다.

하지만 조금 지나 트림이 잦아지거나 목에 뭔가 걸린 듯한 느낌, 가슴 안쪽 쓰림이 올라오는 사람도 있다. 이 경우 문제는 커피 한 잔 자체보다 조합이다. 전날 남긴 커피, 출근 직후 공복, 전자레인지 재가열, 급하게 들이키는 습관이 한꺼번에 겹친다.

◆라테·믹스커피, 다시 데우기보다 버리는 게 안전해

블랙커피보다 더 조심해야 할 것은 라테, 믹스커피, 크림이나 시럽이 들어간 커피다. 우유나 크림이 들어간 음료는 실온에 오래 놓이면 단순히 맛만 변하는 문제가 아니다. 위생 부담까지 따라붙는다.

사무실 책상 위에 밤새 놓인 라테를 다음 날 아침 다시 데워 마시는 일은 피하는 게 좋다. 전자레인지로 다시 뜨겁게 만들었다고 해서 방치됐던 시간이 사라지는 것은 아니다. 냄새가 심하지 않고, 단맛이 남아 있어도 안전한 음료라고 보기는 어렵다.

커피를 자주 남긴다면 답은 의외로 단순하다. 처음부터 적게 따르면 된다. 머그잔을 가득 채우기보다 마실 만큼만 내리고, 오래 마실 생각이라면 보온 텀블러를 쓰는 게 낫다. 식은 커피를 몇 번씩 다시 데우는 것보다, 처음 마실 온도를 오래 유지해 천천히 마시는 편이 맛에도 속에도 부담이 덜하다.

사무실 책상 위에 오래 방치된 라테나 믹스커피는 다시 데우기보다 버리는 쪽이 안전하다. 우유와 크림이 들어간 음료는 실온 방치 시간이 길수록 위생 부담이 커진다. pexels

역류 증상이 있는 사람이라면 아침 첫 잔도 조정할 필요가 있다. 빈속에 진한 커피부터 들이키기보다 물을 먼저 마시고, 간단히 음식을 먹은 뒤 커피를 마시는 식이다. 카페인에 예민하다면 양을 줄이거나 오후 늦은 시간 커피를 피하는 것도 방법이다.

전문가들은 “커피를 전자레인지에 한 번 데워 마시는 것 자체가 크게 위험한 건 아니다”라면서도 “문제는 어떤 컵에 담아 돌리느냐다. 일회용 컵이나 전자레인지 사용 표시가 없는 용기는 피하는 게 좋고, 여러 번 반복해서 데우는 습관도 권하지 않는다”고 말했다. 이어 “다시 데운 커피는 향이나 맛이 처음과 꽤 달라질 수 있다”고 덧붙였다.