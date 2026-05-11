유라 “내가 제일 예쁜 줄 알았는데…수지 미모에 충격”

유튜브 채널 ‘유라유라해’ 화면 캡처

그룹 걸스데이 멤버 겸 배우 유리가 데뷔 초 수지의 외모를 보고 자신감을 잃었던 경험을 털어놨다.

지난 8일 유튜브 채널 ‘유라유라해’에는 ‘유라랑 어울릴 결혼 상대 걸스데이 소진이 딱 골라줌’이라는 제목의 영상이 올라왔다.

이날 영상에는 걸스데이 멤버 소진이 게스트로 출연해 걸그룹 활동 시절을 떠올렸다.

유라는 “처음에 울산에서 올라왔을 때는 내가 제일 예쁜 줄 알고 올라왔다. 그런데 아니었다. ‘꽃다발’이란 프로그램을 했는데 예쁜 아이돌들이 다 같이 해서 큰일 났다고 생각했다”고 말했다.

이어 “어디서 충격을 받았냐면 그때 웨딩드레스를 입고 촬영했는데 처음에 수지를 보고 충격을 받았고, 지연을 보고도 충격을 받았다"며 "한두 명 보고 충격받은 것이 아니었다”고 회상했다.

그러면서 “촬영하고 바로 기가 죽어서 혼자 부스 안에 들어가 울었다. ‘난 예쁜 게 아니었어’, ‘역시 수도권은 수도권이구나”"고 말해 웃음을 자아냈다.

한편 유라는 2010년 걸스데이로 데뷔했다. 현재는 배우 활동과 함께 개인 유튜브 채널을 통해 팬들과 소통하고 있다.