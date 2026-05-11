"이란, 미국이 요구한 핵농축 20년 중단·핵시설 해체 거부"

WSJ 보도…'30일 핵협상' 제안하며 '고농축 우라늄 희석·3국이전' 시사

이란 언론들, 호르무즈 봉쇄 해제·원유 판매 허용·배상금 등 요구했다고 보도

이란이 미국의 종전 제안에 대한 답변에서 향후 20년간 우라늄 농축을 중단하고 핵시설을 해체하라는 요구사항을 거부했다고 10일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)이 보도했다.



사정에 정통한 소식통들에 따르면 이란은 이날 중재국 파키스탄을 통해 미국에 보낸 수 페이지 분량 공식 답변서에서 미국의 핵시설 해체 요구를 거부했다.

이란 나탄즈의 우라늄 농축시설. 연합뉴스, 이란 원자력청 제공

대신 현재 이란이 보유한 고농축 우라늄 일부는 희석하고, 나머지는 제3국으로 이전하겠다는 입장을 밝힌 것으로 전해졌다.



미국은 이란에 고농축 우라늄 전량 반납을 요구한 것으로 알려졌는데, 이를 거부하고 자체 대안을 제시한 것이다.



이란은 또 협상이 결렬되거나 미국이 추후 합의에서 이탈할 경우 국외로 이전된 우라늄을 반환한다는 '보장'을 요구했다고 소식통들이 전했다.



아울러 우라늄 농축 중단 기간도 미국이 제안한 20년보다 단축해야 한다는 입장을 고수한 것으로 알려졌다.



WSJ은 "이번 답변에는 이란의 핵 프로그램과 고농축 우라늄 비축량의 향방에 대해 미리 확답을 달라는 미국의 요구사항을 해소하지 못했다"고 짚었다.



대신 이란은 미국이 이란 선박 및 항만에 대한 봉쇄를 해제하면 호르무즈 해협을 점진적으로 개방하고, 이후 30일간 핵 문제를 논의하는 방안을 제안한 것으로 전해졌다.



하지만 이란 반관영 타스님 통신은 소식통을 인용해 WSJ가 보도한 핵 관련 제안 내용은 사실이 아니라고 보도했다.



타스님 통신은 이란이 미국에 보낸 제안에서 모든 전선에서의 전쟁 중단과 이란에 대한 제재 해제를 종전의 핵심 조건으로 요구했으며, 호르무즈 해협 봉쇄 종식, 해외 자금 동결 즉각 해제, 협상이 진행될 30일간 이란 원유 판매 금지 해제의 필요성을 구체적으로 강조했다고 전했다.



로이터 통신에 따르면, 이란 국영매체 프레스TV는 이란이 과도한 요구를 담은 미국의 제안을 거부했으며, 미국이 전쟁 피해에 대한 배상금을 지불해야 한다는 점과 호르무즈 해협에 대한 이란의 주권을 재차 강조했다고 보도했다.



도널드 트럼프 미국 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜에서 이란의 답변이 수용 불가능한 내용이라며 "마음에 들지 않는다. 완전히 용납할 수 없다"고 밝혔다.



앞서 WSJ은 미국이 이란에 ▲ 우라늄 농축의 20년 중단 ▲ 포르도·나탄즈·이스파한 핵시설 해체 ▲ 지하 핵 활동 금지 ▲ 모든 농축 핵물질 반납 ▲ 핵무기 개발 포기 약속 ▲ 이란 내 핵 사찰 허용과 위반시 제재 ▲ 호르무즈 해협의 재개방 등 크게 7가지를 이란에 원하고 있다고 보도한 바 있다.

<연합>