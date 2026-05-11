이효리 “처음에 뽐내려고 요가 시작했는데… 건강한 중독에 빠져”

가수 이효리가 요가를 시작하게 된 계기와 12년간 수련을 이어오며 얻은 변화를 털어놨다.

10일 유튜브 채널 ‘아 요가’에는 ‘효리 말고 아난다. 요가쌤들의 속마음은요’라는 제목의 영상이 공개됐다.

유튜브 채널 ‘아 요가’ 캡처

영상에서 이효리는 “어깨가 아프지 않고 싶었던 게 1번, 멋있는 동작을 해서 사람들에게 뽐내고 싶었던 게 2번, 책 같은 걸 보면서 깨달음을 얻고 싶었던 게 3번”이라며 요가를 시작한 이유를 밝혔다.

이어 “3번까지 갔는데 뭐가 안 보이더라. 이도 저도 아니었다”며 “뽐내기에는 내 아사나(요가의 체위)가 너무 약하다는 것도 깨달았다. 고수들이 많다”고 덧붙였다.

이효리는 요가를 통해 얻은 가장 큰 변화로 평안함을 꼽았다. 그는 “나는 에너지가 정말 많아서 넘치는 사람이라, 요가를 안 했으면 그 에너지를 어디다 썼겠나”라며 “한 자리 지키고 강아지 키우면서 요가하면서 소소하게 잘 살았다. 마지막에 남은 건 그거 하나”라고 말했다.

유튜브 채널 ‘아 요가’ 캡처

또한 “바깥세상의 도파민이 너무 강하지 않냐. 그것에 흔들리지 않기 쉽지 않다”면서 “너무 건강한 중독에 빠지느라 다른 중독에 빠지지 않았다”며 요가에 대한 애정을 드러냈다.

12년째 요가를 이어오고 있다는 이효리는 “원래는 뭔가를 꾸준히 하는 성격이 아니었다. 그런데 요가는 그런 나 자신을 기특하게 생각하게 해준 도구”라며 “남이 보지 않아도 앞으로 나아가는 꾸준함이 있었다는 걸 알게 되면서 자존감이 채워졌다”고 전했다.

유튜브 채널 ‘아 요가’ 캡처

이어 “그러면서 남도 예쁘지 않게 볼 수가 없다”며 요가를 통해 삶의 태도도 달라졌다고 설명했다.

한편 이효리는 2013년 이상순과 결혼 후 제주에서 생활하다 지난해 서울 평창동으로 이사했으며, 현재 요가원을 운영 중이다.