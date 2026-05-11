가족과 함께 주왕산 찾은 초등생 이틀째 실종… 헬기 투입 집중 수색 중 [사건수첩]

"사찰 방문 뒤 휴대전화 없이 홀로 등산 나서"

국립공원 내 CCTV 확인 결과 범죄 정황 없어

가족과 함께 경북 청송군 주왕산국립공원을 찾은 한 초등학생이 실종돼 당국이 이틀째 수색작업을 펼치고 있다.

11일 경북소방본부와 경찰 등에 따르면 전날 오후 가족과 함께 대구에서 출발해 주왕산국립공원 내 사찰을 찾은 A군(11·초6)은 이후 홀로 주봉으로 등산에 나섰다가 실종됐다.

A군 부모는 휴대전화를 소지하지 않은 채 산행에 나섰던 아들이 상당 시간이 지났음에도 돌아오지 않자 실종 당일 오후 5시 53분쯤 소방 당국에 이러한 사실을 알렸다.

이에 소방과 경찰 등은 인력과 장비 등을 총동원해 수색작업을 벌였으나 A군 행방을 확인하지 못했다.

국립공원 내 폐쇄회로(CC)TV를 확인한 결과 A군 실종이 범죄와 연관된 정황은 없었던 것으로 나타났다.

A군이 실종 당일 촬영한 사진. 연합뉴스

당국은 실종 이틀째인 이날 현장에 인력 96명과 헬기 1대, 장비 등을 총동원해 수색작업을 펼치고 있다.

키가 145㎝가량에 마른 체형인 A군은 실종 당일 삼성라이온즈 유니폼을 입고 있었던 것으로 알려졌다.

A군 가족은 경찰 등에 "1년 전쯤에도 이곳에서 등반했었는데 애가 힘들어해 중도 하산한 적이 있었다"며 "(실종 당일)애가 '조금만 올라갔다가 오겠다'고 했다"고 진술한 것으로 전해졌다.

당국은 "산행 중 아들이 실종됐다는 보호자 신고가 들어와 합동 수색을 펼치고 있다"며 "아직 별다른 성과는 없는 상황"이라고 말했다.