추미애, ‘공소취소 논란’에 “피해자 명예 회복이 왜 잘못인가”

더불어민주당 추미애 경기도지사 후보는 11일 ‘윤석열 정권 조작기소 특검법’ 논란과 관련해 “수사를 통해 조작기소 실체가 명명백백히 밝혀진다면 억울하게 피해를 본 분들의 명예를 회복시키는 게 당연한 것”이라고 말했다.

지난 7일 경기 고양시 킨텍스에서 열린 제9회 전국동시지방선거 경기인천제주 공천자대회에서 더불어민주당 정청래 대표(왼쪽)가 추미애 경기도지사 후보와 대화하고 있다. 뉴시스

국회 법제사법위원장을 맡았던 추 후보는 이날 MBC라디오 ‘김종배의 시선집중’에 나와 ‘국민의힘 양향자 후보와 개혁신당 조응천 후보가 조작기소 특검법에 대해 추 후보의 책임론을 제기하고 있다’는 진행자 말에 “도대체 무엇에 대한 책임을 묻겠다는 것이냐”며 이같이 밝혔다.

추 후보는 “철저한 수사를 통해 조작기소 의혹을 밝혀야 한다고 생각해야 하는 것이지 칼을 거꾸로 대고 책임론을 제기한다는 자체가 납득이 되지 않는다”며 “형사소송법에도 그런 경우에는 공소 기각의 판결을 하도록 또는 그 전 단계에서 공소 기각 결정을 하게 돼 있다. 그걸 촉구하는 것이 왜 잘못됐다는 것인지 되묻고 싶다”고 반박했다.

추 후보는 양 후보의 ‘경기도에는 싸움꾼이 아닌 일꾼이 필요하다’는 비판에도 “대한민국 민주주의가 위협받을 때 싸우지 않는 정치인이 과연 올바른 정치인이고 올바른 일꾼이겠나”라고 맞받아쳤다.

그는 “불의한 권력에 당연히 맞서야 하고, 내란과 헌정질서 파괴 세력에는 단호하고 엄격해야 한다. 또 검찰권 남용, 사법 부정에 대해서는 책임 있게 대응을 해야 하는 것”이라며 “이를 폄훼하는 것이 국민이 부여한 책임을 너무 가볍게 보는 태도가 아닌가”라고 지적했다.

그러면서 양 후보를 향해 “어려운 순간마다 책임을 회피하고 정치적 유불리에 따라서 이 둥지 저 둥지 옮겨 다니는 그런 방식으로 과연 경기도를 책임질 수 있겠나”라며 “그런 사고방식으로는 복잡한 경기도 현안을 감당하기조차 어렵지 않나 생각한다”고 날을 세웠다.