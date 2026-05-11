신현빈, 백상 ‘꽈당’ 해프닝 후 근황 공개

배우 신현빈이 ‘제62회 백상예술대상’ 참석 후 근황을 전하며 팬들의 관심을 모았다.

신현빈은 지난 9일 자신의 사회관계망서비스(SNS) 계정에 별다른 문구 없이 보라색 하트 이모티콘과 함께 여러 장의 사진을 공개했다. 사진은 전날 서울 강남구 코엑스에서 열린 ‘백상예술대상’ 착장으로 그는 우아한 분위기의 라일락 톤 드레스를 착용한 채 다양한 포즈를 선보였다.

신현빈이 자신의 사회관계망서비스(SNS) 계정에 별다른 문구 없이 보라색 하트 이모티콘과 함께 공개한 사진 중 하나. 신현빈 사회관계망서비스(SNS)

특히 공개된 사진 중 하나는 신현빈이 바닥에 주저앉아 얼굴을 감싸 쥔 모습도 포함돼 눈길을 끌었다. 수줍은 듯한 표정과 자연스러운 분위기가 더해졌다. 그가 게재한 사진 중 하나는 이날 ‘꽈당’ 넘어져 화제가 된 신현빈의 모습을 연상시켰다.

게시물을 접한 배우 고현정도 직접 댓글을 남기며 애정을 드러냈다. 그는 “현빈아 정말 아름답다”는 짧은 메시지로 후배를 응원했고, 이에 신현빈이 ‘좋아하는 댓글’로 하트를 누르며 애정을 드러냈다.

앞서 신현빈은 시상식 레드카펫 행사 도중 드레스 자락에 발이 걸리며 중심을 잃는 상황을 겪었다. 갑작스러운 넘어짐에도 우아한 분위기를 잃지 않고 곧바로 미소를 되찾으며 침착하게 현장을 이어갔다. 신현빈의 침착한 대처에 현장 분위기 역시 훈훈하게 이어졌다는 후문이다.

당시 현장 진행을 맡았던 방송인 유재필은 신현빈을 곁에서 부축하며 도움을 건넸다. 이후 신현빈은 유재필의 사회관계망서비스(SNS)를 찾아 감사 인사를 남겼고, 유재필 역시 “다치신 곳은 없으시냐. 좋은 곳에서 꼭 다시 인사드리겠다”며 따뜻한 답글을 전한 것으로 알려졌다.

한편 신현빈은 ‘얼굴’, ‘군체’, ‘무사 백동수’ 등 다양한 작품에 출연하면서 얼굴을 비추고 있다.