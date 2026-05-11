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한화에어로, 에스토니아에 다연장로켓 '천무' 3문 추가 수출

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유지혜 기자 keep@segye.com
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국산 다연장로켓 ‘천무’가 에스토니아에 추가로 수출된다. 지난해 첫 공급 계약 이후 5개월 만이다.

 

한화에어로스페이스는 11일 대한무역투자진흥공사(코트라)와 에스토니아 국방투자센터(ECDI)가 11일 정부 간(G2G) 수출 계약을 체결함에 따라 에스토니아군에 천무 3문을 추가 공급한다고 밝혔다.

 

천무 다연장로켓. 한화에어로스페이스 제공
천무 다연장로켓. 한화에어로스페이스 제공

이는 지난해 12월 약 2억9000만유로(약 5200억원) 규모의 천무 도입 계약에 이은 후속 계약이다. 당시 계약에는 천무 발사대 6문과 미사일 3종(CGR-080, CTM-MR, CTM-290), 운용·교육 지원 등이 포함됐다.

 

에스토니아는 현재 자국의 ‘국가국방발전계획(RKAK) 2031’에 따라 1개 포대 규모의 다연장로켓 전력화 및 현대화를 추진 중이다. 한화에어로스페이스는 “이번 후속 계약은 한화가 에스토니아의 요구 일정에 맞춘 적기 공급 능력을 입증했을 뿐만 아니라, 12월 첫 계약 이후 사업 수행 과정에서 쌓은 상호 간의 두터운 신뢰가 더해진 결과”라고 평가했다.

 

한노 페브쿠르 에스토니아 국방장관은 “이번 천무 3문 추가 도입은 에스토니아 국방력 강화에 큰 의미가 있다”며 “한화와의 협력이 지속적으로 긴밀하게 이루어지고 있음을 보여주는 사례”라고 말했다.

 

손재일 한화에어로스페이스 대표이사는 “추가 공급을 통해 에스토니아의 국방력 및 방산 생태계 강화에 더욱 기여할 수 있게 된 것을 뜻깊게 생각한다”며 “앞으로도 발틱 지역에 한화의 방위 솔루션을 적극적으로 소개하며 에스토니아의 신뢰받는 전략적 파트너로 위상을 강화해 나가겠다”고 강조했다.

유지혜 기자

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