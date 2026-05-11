호르무즈 피격 HMM 나무호…선박 수리 상당기간 소요될 듯

현지서 부품 조달 가능한지 파악 중…운행 못 한 기회비용도 상당

4일 호르무즈 해협에서 미상의 비행체로부터 피격당한 HMM[011200] 나무호가 정부의 현장 조사를 마치고 선박 수리를 서두르고 있다.

지난 4일 호르무즈 해협에서 일어난 한국 선박 화재 사건은 미상 비행체의 타격에서 비롯됐다고 정부가 밝혔다. 외교부는 10일 이 같은 내용의 정부 합동 조사 결과를 발표하며 현장 조사단이 기록한 사진을 공개했다. 사진은 선체 하단에서 확인된 폭 5ｍ·깊이 7ｍ 파공 모습. 연합뉴스, 외교부 제공

HMM 관계자는 11일 연합뉴스와 통화에서 "우리는 현재 선박을 수리하는 문제가 가장 크다"면서 "현지시간 어제(10일)부터 수리를 어떻게 해야 할지를 파악하고 있다"라고 말했다.



HMM 측은 나무호 수리에 상당한 시간이 걸릴 것으로 보고 있다.



전날 외교부가 공개한 나무호 사진을 보면 피격 부위인 좌측 선미 외판에는 폭 5ｍ, 선체 내부로 깊이 약 7ｍ 크기의 파공이 발생했다. 선체 내부 프레임은 안쪽 방향으로 굴곡됐고, 선체 외판은 외부 방향으로 돌출 및 굴곡됐다. 기관실은 바닥에 천공이 생겼으며 화재로 장비가 훼손된 것으로 보인다.



HMM 관계자는 "파악해봐야 하겠지만 사진을 보면 단기간에 수리하기는 어려울 것 같다"고 말했다.



이어 "현지에서 부품 조달이 가능한지도 파악해야 한다"고 말했다. 그러면서 "현지 수리 조선소와도 협의하고 있다"고 덧붙였다.



4일 호르무즈 해협에서 피격당한 나무호는 8일에야 두바이항에 도착했다.



예인선을 구하는 데 시간이 오래 걸렸던 데다 일촉즉발의 위험 상황에서 운항 시간도 평소보다 오래 걸렸던 탓이다.

지난 4일 호르무즈 해협에서 일어난 한국 선박 화재 사건은 미상 비행체의 타격에서 비롯됐다고 정부가 밝혔다. 외교부는 10일 이 같은 내용의 정부 합동 조사 결과를 발표하며 현장 조사단이 기록한 사진을 공개했다. 사진은 나무호 화재 현장의 모습. 연합뉴스, 외교부 제공

적재용량(DWT) 3만8천t급의 다목적 화물선(MPV) HMM 나무호는 올해 초 항해를 처음 시작한 선박이지만 이번 피격 과정에서 충격이 상당해 수리에도 상당한 비용과 시간이 소요될 전망이다.



나무호 선박 가격은 수백억원 수준으로 알려졌다.



정부에 따르면 4일 미상의 비행체 2기가 HMM 나무호 선미 좌현 평행수 탱크 와판을 약 1분 간격으로 2차례 타격했다.



타격으로 인한 충격 후 진동을 동반한 화염·연기가 발생한 것으로 확인됐다.



기관실 화재는 1차 타격으로 발생했다. 2차 타격 이후 화재 규모가 급격히 확산한 것으로 분석됐다.



정부 설명만 봐도 수리 기간이나 비용 등 측면에서 상당한 손실이 예상된다.

지난 8일(현지시간) 벌크 화물선 HMM 나무호가 아랍에미리트(UAE) 두바이항의 수리조선소 '드라이 독스 월드 두바이'에 접안해 있다. 연합뉴스

한국해운협회에 따르면 호르무즈 해협에 고립된 한국 선사들은 3월 말 기준 전쟁보험료, 유류비, 선원비 등을 추가로 지출하며 하루 약 4억9천만원의 손실을 보고 있다.



기존의 운항 일정에 차질이 생기고 신규 운송을 하지 못하면서 발생하는 기회비용도 상당할 것으로 추정된다.



지난 1월 10일부터 2월 5일까지 중국 칭다오, 펑라이, 타이창 등을 거치며 중량화물을 실은 뒤 목적지인 사우디아라비아에서 화물을 하역했던 나무호는 원래라면 중국으로 이동하는 일정을 수행했어야 했다.



기존의 운항 일정에 차질이 생기고 신규 운송을 하지 못하면서 발생하는 기회비용도 상당할 것으로 추정된다.



나무호는 전쟁보험 특약을 통해 전손 시 최대 1천억원의 보험금을 지급받을 수 있는 것으로 전해졌으나 이 금액을 모두 수령할 수 있을지는 현재로선 미지수다.

<연합>