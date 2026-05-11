박왕열 마약공급 '청담사장' "케타민·엑스터시 공급했다" 시인

경찰, 수사 비위 불거진 강남경찰서 대상 '순환인사' 실시

필리핀에서 송환된 '마약왕' 박왕열에게 마약을 공급한 혐의를 받는 최모(51)씨가 경찰 조사 중 혐의 일부를 시인했다.



박성주 국가수사본부장은 11일 오전 정례 기자간담회에서 "박왕열과의 관련성을 입증할 증거를 경찰이 확보했고, 이를 제시하자 최씨도 시인하는 상황"이라고 말했다.

'마약왕'으로 불리는 박왕열에게 필로폰 등 마약류를 공급한 혐의를 받는 최모(51) 씨가 지난 3일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하기 위해 경기도 수원시 장안구 경기남부경찰청 마약ㆍ국제범죄수사대에서 나오고 있다. 연합뉴스

경찰에 따르면 최씨는 케타민 2㎏과 엑스터시 3천정을 박왕열 측에 공급했다고 인정했다.



텔레그램에서 '청담', '청담사장' 등의 닉네임으로 활동한 최씨는 2019년부터 최근까지 필로폰 22kg 등 시가 100억 원 상당의 마약류를 국내에 밀반입하거나 유통한 혐의를 받는다.



앞서 경찰은 박왕열 수사 과정에서 최씨가 핵심 공급책이라는 단서를 포착하고 태국 경찰과 공조 끝에 지난달 10일 현지에서 그를 검거해 국내로 송환했다.



박 본부장은 "해외 도피 중이던 박왕열과 그에게 마약을 공급한 상선을 연이어 송환했고, 60억원 상당의 범죄수익을 추적해 보전했다"고 설명했다.



또한 지난해부터 마약류 집중 단속을 전개한 결과 1분기 검거 인원은 전년 대비 26％ 증가했으며 같은 기간 온라인 마약사범 검거 인원도 43％ 증가했다고 했다.



경찰은 지난달 23일 마약류관리법 개정안이 통과됨에 따라 마약범죄 위장수사TF(태스크포스)를 꾸린다. 박 본부장은 "관련 법령 정비와 매뉴얼 마련 등 후속 조치를 신속히 추진하겠다"고 말했다.



한편, 경찰은 최근 강남경찰서 수사 비위 사건이 불거진 이후 수사 부서에 근무하는 경정·경감들에 대상으로 '순환 인사'에 나선다.

서울 강남경찰서

박 본부장은 "근무 기간을 포함한 여러 내부평가를 종합적으로 고려해 순환 인사를 실시할 계획"이라며 "종합적으로 검토해 향후 인사 시에도 주기적으로 적용할지 판단하도록 하겠다"고 말했다.



민생물가 교란 범죄 특별단속 결과도 발표했다. 석유·주사기·요소수 등 관련해서는 45건의 범죄를 수사해 7건을 종결하고 나머지 38건은 진행 중이다.



지난 1월부터 4월까지 발생한 '노쇼(No-Show) 사기' 2천674건과 관련해 353건의 피의자를 검거했다. 박 본부장은 "원재료 납품을 가장해 금원만 편취하는 등 전쟁 상황을 악용한 사례들"이라고 설명했다.



이밖에 경찰은 각 시도청 사이버수사대에서 중동전쟁 관련 가짜뉴스 관련해 38개 계정을 수사 중이며 20명을 특정해 10명을 검거했다.



원유 90만 배럴이 북한으로 반출됐다는 허위사실을 유포한 5명, 달러 강제 매각과 환전 규제 등 긴급재정명령 관련 허위사실을 유포한 5명이 검거됐다.

<연합>