'부부사망' 의왕 아파트 화재, 남편이 아내 살해 후 투신

부부가 사망하고 6명이 다쳤던 경기 의왕시 내손동 아파트 화재 사건은 60대 남편이 50대 아내를 살해한 뒤 방화를 저지르고 투신한 것으로 잠정 확인됐다.

경기남부경찰청은 11일 기자간담회에서 "아내가 자창에 의해 사망한 것으로 확인돼 남편이 아내를 살인한 후 투신한 것으로 보인다"며 "화재 또한 인위적인 착화에 의한 가스폭발로 파악했다"고 언급했다.

지난달 30일 경기 의왕시 내손동 아파트 단지에서 화재가 발생해 연기가 피어 오르고 있다. 경기도소방재난본부 제공

다만 어떤 식으로 불이 붙어서 가스 폭발이 일어났는지는 국립과학수사연구원의 정밀 감정 결과가 나와야 명확해질 전망이다.

경찰은 투신한 남편 A(60대)씨가 남긴 유서 형식의 메모를 토대로 사건의 경과를 들여다 보고 있다.

현재까지 A씨는 사업상 어려운 부분이 있었으며 일부 채무 또한 있던 것으로 조사됐다.

사망한 아내 B(50대)씨의 경우 따로 메모를 남기거나 한 부분이 없는 점에 미뤄 경찰은 A씨가 B씨를 살해한 후 방화하고 투신한 것으로 추정하고 있다.

앞서 지난달 30일 오전 10시30분께 의왕시 내손동 20층짜리 아파트 14층에 불이 나 이곳에 거주하던 A씨가 추락해 숨지고 B씨가 화장실에서 숨진 채 발견됐다. 또 주민 6명이 다치고 11명이 대피했다.

A씨 옷 안에서는 경제적 어려움 등을 호소하는 내용이 담긴 메모가 발견됐다. 이들의 집은 최근 경매에 넘어가 매각됐던 상태였다.

경찰은 화재 이후 현장 감식을 통해 집 안에 가스 밸브가 열려있던 점을 확인했다. 이로 인해 가스가 새어 나왔고, 폭발로 이어졌다는 잠정 결과를 내린 바 있다. 사고 당시 현장에서는 실재 터지는 듯한 폭발음이 여러 차례 들리기도 했던 것으로 알려졌다.

경찰은 우선 가스 밸브 등 관련된 잔해물을 모두 수거해 국과수에 감식 의뢰한 상태다. 화재 당시 추락 사망한 거주자 A씨와 집 안 화장실에서 숨진 채 발견된 그의 아내 B씨에 대해 부검도 진행 중이다.

경찰 관계자는 "현재까지는 남편의 단독 범행으로 추정되는 상황이다"며"정확한 화재 원인은 정밀 감정 결과가 나와야 한다"고 말했다.

불이 난 아파트는 연면적 8805㎡, 지상 20층 규모로 78세대가 거주하고 있다. 해당 아파트는 화재 당시 경보 등 모든 소방시설이 정상 작동한 것으로 확인됐다. 불이 난 아파트는 2002년 준공돼 당시 소방법상 16층 이상에만 스프링클러 의무 설치가 적용, 14층에는 설치돼 있지 않았던 것으로 파악됐다.

<뉴시스>