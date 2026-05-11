국힘, 호르무즈 피격에 상임위 현안질의 요구…"은폐사실 밝혀야"

국방위·외통위 기자회견…"선거에 불리한 이슈 회피 의도"

(서울=연합뉴스) 배재만 기자 = 국회 외교통일위원회 김석기 위원장(가운데)이 22일 국회 소통관에서 정동영 통일부 장관의 이른바 '북한 구성 소재 핵시설' 언급과 관련, 발언한 뒤 기자들의 질문에 답하고 있다. 왼쪽부터 외교통일위원회 국민의힘 김기현 의원, 김 위원장, 김 건 간사. 2026.4.22 scoop@yna.co.kr

국민의힘은 11일 호르무즈 해협 한국 선박(나무호) 피격 사건과 관련해 정부가 사실을 은폐했다며 이를 밝히기 위한 국방위원회와 외교통일위원회 등 관련 상임위원회 개최를 요구했다.



국민의힘 소속 국회 국방위·외통위 위원들은 이날 국회 소통관에서 기자회견을 열고 현안질의를 위한 상임위 전체회의 개최를 촉구했다.



국민의힘 국방위 소속 의원들은 기자회견에서 "지금 상황을 사실상 전시 상황으로 규정하고 비록 많이 늦었지만 우리 정부가 지금이라도 강력한 대응에 즉각 나서줄 것을 촉구한다"고 밝혔다.



이들은 "국방부는 분쟁지역에서 대한민국 국민의 생명과 재산이 피격당하는 심각한 사태가 발생했음에도 대응 없이 손 놓고 있었고, 국방위원들의 보고 요구에도 전혀 응답하지 않았다"며 "대한민국이 공격당했음에도 은폐하기에 급급했던 것"이라고 지적했다.



이어 "'선박 화재', '미상의 비행체'라며 국민을 속이는 표현을 사용하도록 지시한 책임자를 반드시 밝혀야 한다"며 재차 현안 질의를 위한 국방위 전체회의 개최를 요구했다.



국민의힘 외통위 소속 의원들도 "사건 발생 일주일이 지난 어제 일요일 저녁에서야 정부는 뒤늦게 외부 피격 사실을 발표했다"면서도 "여전히 공격 주체는 특정하지 못하고 있다"고 말했다.



이들은 "여당은 '외부 피격 여부 확인이 우선'이라는 이유로 회의 개최를 거부했다"며 "정부가 외부 피격 사실을 공식 발표한 이후에는 다시 '공격 주체가 특정되지 않았다'는 이유로 회의를 미루고 있다"고 비판했다.



그러면서 "이러한 지연이 선거를 의식해 불리한 외교·안보 이슈를 회피하려는 의도에서 비롯된 것은 아닌지 강한 의구심을 갖지 않을 수 없다"며 마찬가지로 외통위 전체회의 개최에 협조할 것을 촉구했다.



전날 정부는 지난 4일 호르무즈 해협에서 일어난 나무호 피격 사건은 미상 비행체의 타격에서 비롯됐다면서도 발사 주체는 "예단하지 않겠다"며 특정하지 않았다.

<연합>