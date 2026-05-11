에어큐브, 태국 방콕서 글로벌 파트너 행사 개최

에어큐브가 지난 4월 28일부터 29일까지 태국 방콕에서 글로벌 파트너 초청 행사를 진행했다. (사진=에어큐브 제공)

IT 인증·보안 솔루션 전문 기업 에어큐브(AirCUVE)가 지난 4월 28일부터 29일까지 태국 방콕에서 글로벌 파트너 초청 행사를 개최했다고 밝혔다.

이번 행사는 태국 현지 파트너사 블루지브라(BlueZebra)와 협력해 진행됐으며, 고객사 및 리셀러 파트너와의 네트워크 확대와 함께 최신 인증 보안 기술 및 글로벌 보안 트렌드를 공유하기 위해 마련됐다.

행사에는 태국 공군·해군·육군을 비롯해 공항청, 군 보안센터 등 주요 정부 기관과 다양한 민간 기업 관계자들이 참석했다. 또한 NEC, NTT, ProEn 등 현지 주요 리셀러 파트너사들도 함께 자리했다.

에어큐브는 행사에서 자사의 주요 보안 솔루션인 AirFRONT, ByFRONT, V-FRONT를 중심으로 최신 인증 보안 기술을 소개했다. 특히 최근 고도화되는 AI 기반 피싱 공격과 계정 탈취 위협에 대응하기 위한 하드웨어 기반 Passkey 인증 기술을 라이브 데모 형태로 선보이며 참가자들의 질의를 받았다.

AirFRONT는 유무선 통합 인증 솔루션으로 IP 및 단말 관리, 비인가 단말 차단 기능 등을 제공한다. TTA GS 인증 1등급과 IT 보안 인증사무국 EAL4 CC 인증을 획득했으며, 제로트러스트 환경 구현을 위한 인증 인프라로 활용되고 있다.

ByFRONT는 SDN 기반 네트워크 인증 및 정책 관리 솔루션으로 삼성전자, Cisco Systems, Arista Networks, HP 등 글로벌 네트워크 장비 환경과의 호환성을 지원한다.

V-FRONT는 MFA, ICAM, SSO 기능을 통합 제공하는 차세대 인증 플랫폼이다. FIDO 기반 Passwordless 인증과 Passkey를 지원하며, 하드웨어 기반 인증과 얼굴·지문 등 생체 인증 기능을 통해 보안성과 사용자 편의성을 고려했다. 또한 국제 공통평가기준(CC) 인증을 획득했으며 AWS Marketplace 등록을 통해 SaaS 형태의 글로벌 서비스도 지원하고 있다.

행사에서는 Passwordless 인증과 피싱 저항성 인증 체계의 중요성도 주요 화두로 다뤄졌다. 참가자들은 계정 탈취와 지능형 피싱 공격이 증가하는 환경에서 에어큐브의 인증 보안 기술에 관심을 보였다고 회사 측은 설명했다.

에어큐브 기술총괄 오학진 상무는 “계정 탈취 및 지능형 피싱 공격이 고도화되면서 기존 비밀번호 기반 인증 체계만으로는 한계가 있다”며 “에어큐브는 FIDO 표준과 Passkey, 하드웨어 기반 강력 인증 기술을 통해 피싱 저항성이 높은 Passwordless 인증 환경을 구현하고 있다”고 밝혔다.

이어 “제로트러스트 기반 인증 및 접근 제어 체계를 통해 사용자 신원 기반의 지속적 검증과 동적 접근 통제를 지원함으로써 기업 보안 수준을 높이는 데 주력하고 있다”고 덧붙였다.

에어큐브는 이번 행사를 계기로 동남아 시장을 중심으로 글로벌 사업 확대를 추진하고, 인증 보안 분야에서의 입지를 지속 확대해 나간다는 계획이다.