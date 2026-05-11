조국 "왜 사과 않나" 압박에…김용남, 민주당 지지층에 사죄 [6·3의 선택]

경기 평택을 재선거에 출마한 조국혁신당 조국 대표가 11일 같은 선거에 도전한 더불어민주당 김용남 전 의원을 향해 “사과할 건 분명히 사과하고 앞으로 자기가 이재명정부 성공을 위해 노력하겠다 이런 말을 하면 좋겠다”며 “왜 사과를 거부하는지 이해하기 힘들다”고 비판했다. 결국 김 후보는 민주당 지지층을 향해 사과했다.

김용남 더불어민주당 평택시을 재선거 국회의원 후보. 연합뉴스

조 후보는 11일 YTN라디오 장성철의 뉴스명당에서 김 후보를 향해 “참 이상하다”며 이같이 밝혔다. 조국혁신당은 김 후보가 위안부 합의 찬성, 세월호 막말, 이태원참사 책임전가 등 민주진보 진영 가치에 반하는 발언을 했다고 비판하며 발언 철회 혹은 사과를 요구하고 있다. 김 후보는 세월호 특별조사위원회가 예산 낭비라는 취지였으며 이태원참사 원인은 광화문 집회와 용산 행진이라고 발언한 바 있다.

조 후보는 “현장에서 보면 제가 출마함으로써 ‘조국 대 김용남’ 양강체제로 바뀌었다”며 “‘국민의힘 제로’는 이미 순항 중”이라고 말했다. 그러면서 “현실에서 국민의힘 유의동 후보와 자유와혁신 황교안 후보 ‘범내란동조세력’은 점점 줄어들 거라 확신한다”며 “대한민국 발전과 평택 혁신, 도약을 위해 누가 잘하는지 경쟁하면 되는 문제”라고 밝혔다.

범여권 표가 분산되는 것 아니냐는 주장에는 “검증작업을 가지고 조국혁신당, 조국이 ‘민주당 제로’ 만드냐는 건 과하다”며 “심지어 송영길 전 대표는 김 후보를 ‘원균의 모함 속 왜적과 싸운 이순신’이라 말했는데 이건 정말 무례한 말이라 본다”고 했다.

김 후보는 한나라당에 입당하며 정치를 시작, 국민의힘과 개혁신당을 거쳤다. 과거 자신이 다른 당적이던 시절 했던 발언을 두고 김 후보는 민주당 지지층과 세월호 유가족을 향해 사과했다. 김 후보는 이날 페이스북에 “먼저 세월호 유가족분들께 사죄드린다”며 “성역 없는 진상규명과 아낌없는 지원이 이뤄져야 한다는 생각에는 참사 직후부터 지금까지 변함 없다”고 적었다. 그는 “이재명정부 성공과 민주당의 미래를 위해 제 모든 힘을 보태고 싶다”며 “계속 진실하게 다가가려 노력하겠다”고 사과의 뜻을 밝혔다.