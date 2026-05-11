“명동서 자랑하고파”…‘왕사남’ 포스터 디자이너, 동성 연인 애정 과시

영화 ‘왕과 사는 남자’의 포스터를 만든 디자이너 박시영이 15년째 교제 중인 동성 연인을 향한 애정을 드러내 눈길을 끈다.

지난 9일 공개된 왓챠 유튜브 채널 콘텐츠 ‘초면에 이렇게 다 얘기해도 돼?’에는 박시영과 스탠드업 코미디언 겸 작가 원소윤이 출연해 이야기를 나눴다.

왓챠 유튜브 채널 캡처

이날 원소윤이 “최근 가장 자랑하고 싶은 것이 무엇이냐”고 묻자 박시영은 “애인”이라고 답했다. 그는 최근 반려견을 떠나보낸 뒤 사진을 정리하다 연인과 함께 찍은 사진을 다시 보게 됐다면서 “너무 예뻤다. 마음이 진짜 불끈불끈하더라”고 말했다.

이어 “얼마 전에 인스타그램에 애인 자랑을 좀 했다. 감정을 표현한 건데 기사화가 됐더라. 나이 마흔 살에 ‘커밍아웃’이라는 표현이 붙어 당황스럽기도 했다”고 털어놨다.

왓챠 유튜브 채널 캡처

앞서 박시영은 지난달 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 동성 연인과 함께 찍은 사진을 공개하며 “15년 내내 마음이 들끓고 있다. 좋아서 미쳐버릴 것 같다”는 글을 남겨 화제를 모은 바 있다. 해당 게시물은 이후 삭제됐다.

박시영은 “지금 가장 자랑하고 싶은 존재가 누구냐고 묻는다면 애인밖에 없다”며 “애인을 업고 다니면서 사람들에게 보여주고 싶다. 명동 한복판에서 ‘내 사람이다’라고 자랑하고 싶은 마음”이라고 말했다.

왓챠 유튜브 채널 캡처

연인의 매력에 대해서는 “늘 어른스럽게 행동하려 노력하는 모습이 좋다”며 “나는 애교 많고 어리광부리는 성격인데 그런 부분을 잘 받아준다”고 설명했다.

박시영은 ‘왕과 사는 남자’를 비롯해 ‘마더’, ‘관상’, ‘곡성’, ‘베테랑2’ 등 다수의 작품 작업에 참여한 국내의 대표 영화 포스터 디자이너로 꼽힌다.