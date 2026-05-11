워너원·아이오아이… “다시 헤쳐 모였어요”

엠넷 오디션 출신 아이돌 그룹

신규 앨범·방송 콘텐츠 등 선봬

Mnet 오디션 프로그램을 통해 탄생된 걸그룹 아이오아이(I.O.I·사진)와 보이그룹 워너원(Wa



nna One), 제로베이스원(ZEROBASEONE), 앤더블(AND2BLE)이 연달아 활동을 재개하고 있다. 특히 아이오아이와 워너원은 ‘단발성’ 그룹으로 결성된 뒤 활동을 종료하고 각 소속사로 돌아갔음에도, 이후 다시 뭉쳤다는 점에서 눈길을 끈다.



11일 대중문화 업계에 따르면 아이오아이는 19일 미니 3집 3집 ‘아이오아이 : 루프(I.O.I : LOOP)’를 공개한다. 데뷔 10주년을 기념한 재결합이다.



아이오아이는 2016년 Mnet 오디션 프로그램 ‘프로듀스 101’을 통해 결성된 프로젝트 걸그룹으로 1년 동안 활동했다. 이번 활동에는 임나영, 청하, 김세정, 정채연, 김소혜, 유연정, 최유정, 김도연, 전소미 등 9명이 함께한다. 강미나와 주결경은 예정된 스케줄로 인해 불참한다. 앨범 발표에 이어 29일부터 31일까지 사흘간 서울 잠실실내체육관에서 열리는 서울 공연을 시작으로 태국 방콕, 중국 홍콩 등에서 아시아 투어 ‘루프(LOOP)’를 진행한다.



워너원도 지난 4월 28일 공개된 엠넷플러스 오리지널 콘텐츠 ‘워너원고 : 백투베이스’를 통해 팬들을 만나고 있다. 다음 달 2일까지 공개되는 해당 콘텐츠는 멤버들이 7년 만에 다시 한자리에 모여 함께 웃고 놀며 추억을 쌓는 과정을 담은 리얼리티 프로그램이다. 워너원은 2017년에 방송된 Mnet ‘프로듀스 101 시즌2’를 통해 데뷔한 그룹으로, 2019년까지 2년간 그룹으로 활동했다.



Mnet ‘보이즈플래닛’을 통해 2023년 7월에 데뷔한 제로베이스원도 18일 6번째 미니앨범 ‘어센드-(Ascend-)’를 공개한다. 이번 신곡 활동 기간에는 기존 9명에서 5명(김태래, 김지웅, 박건욱, 석매튜, 성한빈)으로 인원이 준 상태로 활동한다.



팀을 떠난 장하오, 리키, 김규빈, 한유진은 보이그룹 이븐 출신 유승언과 함께 앤더블을 결성했다. 이들은 21일 미니 1집 ‘시퀀스 01 : 큐리오시티(Sequence 01: Curiosity)’를 발표한다.