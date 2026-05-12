[이코노 브리핑] 하나銀, 기보와 中企 기업승계 돕는다 외

하나銀, 기보와 中企 기업승계 돕는다

하나은행이 중소기업의 원활한 세대교체와 기술혁신을 돕기 위해 지난 7일 기술보증기금과 기업승계 및 인수합병(M&A) 금융지원 업무협약을 체결했다고 11일 밝혔다. 이번 협약을 위해 하나은행은 기술보증기금에 20억원을 출연한다. 기술보증기금은 이를 재원으로 총 657억원(특별출연 300억원, 보증료지원 357억원) 규모의 협약 보증을 공급한다. 지원 대상 기업은 보증비율 최대 100% 적용, 보증료 최대 0.7%포인트 감면 등의 우대 혜택을 제공받을 수 있다.

신한銀·효성重, 에너지사업 협력 MOU

신한은행은 지난 8일 신한자산운용, 효성중공업과 글로벌 에너지 인프라 사업 경쟁력 강화를 위한 업무협약을 체결했다고 11일 밝혔다. 세 회사는 기존 공동 투자 경험과 신뢰를 기반으로 해외 에너지 인프라 분야에서의 협력을 한층 강화하기로 했다. 신한은행은 효성중공업이 추진하는 해외 신재생에너지 및 BESS(배터리 에너지 저장장치) 프로젝트에 대해 해외 프로젝트 파이낸싱(PF) 주선, 외화지급보증, 파생상품 등 전문 금융 솔루션을 패키지로 제공할 계획이다.

국민銀, 장항준·김은희 새 모델로 선정

KB국민은행이 영화 ‘왕과 사는 남자’의 장항준 감독과 드라마 ‘시그널’의 김은희 작가 부부를 신규 모델로 선정했다고 11일 밝혔다. KB국민은행은 이들의 대중적 호감도와 부부로서의 자연스러운 모습으로 고객 일상과 금융 접점을 넓힐 계획이다. 또 복잡하고 어렵게 인식될 수 있는 금융서비스를 고객 눈높이에 맞춰 친근하게 전달할 예정이다.