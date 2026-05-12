한화에어로 ‘천무’ 에스토니아에 추가 수출

5개월 만에 후속 계약 성과

국산 다연장로켓 ‘천무’(사진)가 에스토니아에 추가로 수출된다. 지난해 첫 공급 계약 이후 5개월 만이다.



한화에어로스페이스는 11일 대한무역투자진흥공사(코트라)와 에스토니아 국방투자센터(ECDI)가 정부 간(G2G) 수출 계약을 체결하면서 에스토니아군에 천무 3문을 추가 공급한다고 밝혔다.



이는 지난해 12월 약 2억9000만유로(약 5200억원) 규모의 천무 도입 계약에 이은 후속 계약이다. 당시 계약에는 천무 발사대 6문과 미사일 3종(CGR-080, CTM-MR, CTM-290), 운용·교육 지원 등이 포함됐다.



에스토니아는 현재 자국의 ‘국가국방발전계획(RKAK) 2031’에 따라 1개 포대 규모의 다연장로켓 전력화 및 현대화를 추진 중이다. 한화에어로스페이스는 “이번 후속 계약은 한화가 에스토니아의 요구 일정에 맞춘 적기 공급 능력을 입증했을 뿐만 아니라, 12월 첫 계약 이후 사업 수행 과정에서 쌓은 상호 간의 두터운 신뢰가 더해진 결과”라고 평가했다.