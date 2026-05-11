장동혁 “김상욱, 동지 버리고 혼자 도망가” [6·3 지방선거]

국힘 지도부, 현장행보 본격화



김두겸 울산시장 후보 지원 사격

張, 대여공세로 보수 결집 공략

주광덕 張 사퇴촉구 등 잡음 여전

국민의힘 장동혁 대표가 6·3 지방선거를 앞두고 지역 지원 행보를 본격화하고 있다. 윤석열 전 대통령과의 절연 여부, 방미 일정을 둘러싼 논란 등으로 지난달 공개 일정을 최소화했던 것과는 달라진 모습이다. 주요 격전지에서 보수 결집 흐름이 나타나자 장 대표가 선거 전면에 나서고 있지만 당내에서는 장 대표에 대한 비토론이 여전한 만큼 현장 행보를 우려하는 목소리도 여전하다.



장 대표는 11일 울산시당을 찾아 김두겸 울산시장 후보와 김태규 울산 남갑 국회의원 후보를 지원했다. 장 대표는 “이번 지방선거가 울산의 미래와 대한민국을 지켜내는 선거”라며 “이재명의 재판을 재개하고, 이재명이 감옥에 갈 수 있도록 하려면 울산에서 반드시 승리를 만들어주셔야 한다”고 말했다.

국민의힘 장동혁 대표가 11일 울산시 남구 울산시당에서 열린 '6·3 지방선거 울산선대위 발대식 및 공천장 수여식'에서 발언하고 있다. 연합뉴스

장 대표는 특히 국민의힘에서 더불어민주당으로 당적을 옮긴 김상욱 울산시장 후보를 겨냥해 “바람 불고 파도가 친다고 함께 타고 있던 배에 불을 지르고 혼자 도망간 사람이 울산 시민을 책임질 수 있겠나”라며 “동지들을 버리고 자신을 뽑아준 시민을 배신한 대가가 어떤 것인지 반드시 표로서 보여 달라”고 말했다.



지방선거가 가까워지면서 장 대표의 지역 일정도 빠르게 늘고 있다. 장 대표는 지난 주말 충남 천안과 부산, 대구를 찾은 데 이어 12∼13일에는 인천과 충북 청주를 방문할 예정이다.



장 대표가 당내 결집의 구심점이 되지 못하고 있다는 점은 여전히 부담이다. 장 대표가 전날 부산을 찾았을 때 부산 지역 친한(친한동훈)계와 일부 소장파 의원들은 모습을 드러내지 않았다. 대구 일정에서도 주호영 대구 총괄선대위원장이 불참했다. 국민의힘 남양주시장 후보로 공천된 주광덕 예비후보는 이날 장 대표가 2선으로 후퇴하지 않으면 후보등록을 하지 않겠다고 밝히며 공개 반발했다.



당 안팎에서는 후보 개인 지지율과 당 지지율 사이의 괴리도 지적된다. 국민의힘 한 의원은 “후보들의 지지율은 올라가고 있지만, 국민의힘 지지율은 여전히 박스권에 머물고 있다”며 “중앙에서 민주당과 이재명의 지지율을 내려 앉히는 역할에 집중해야 한다. (지역 일정은) 도움이 안 된다”고 말했다.



국민의힘은 이번 주 내로 중앙선거대책위원회를 출범시키며 본격적인 선거 체제 전환에 나설 예정이다. 2선 후퇴 요구를 받아온 장 대표도 상임선대위원장 합류가 유력하다. 다만 지역 선대위 차원의 반발을 고려해 중앙선대위는 대여 공세 메시지에 집중하고, 권역별 독자 선대위가 실질적인 선거운동에 나서는 ‘투트랙’ 방식으로 운영될 것이라는 관측이 나온다.