“중동 항로 불안”… 해운·정유업계 초긴장 [나무호 피격]

물류 차질 장기화 전망 잇따라

“선원들 승선 거부 우려도 나와”

호르무즈해협 인근에서 피격된 HMM 벌크선 ‘나무호’ 사태 여파로 해운업계는 물론 중동 지역을 오가는 정유·석유화학·에너지업계도 긴장하는 표정이 역력하다. 이들은 원유·액화천연가스(LNG) 공급망 불안이 고조될까봐 예의주시하고 있다.

8일(현지 시각) 호르무즈 해협의 선박들. 로이터연하뷴스

11일 산업계에 따르면, 호르무즈해협은 국내 원유와 LNG 수입의 핵심 길목이다. 중동산 원유를 실은 유조선과 LNG 운반선 상당수가 해당 항로를 통과하는 만큼 종전 및 이후 안정화까지 시간이 오래 걸릴수록 국내 관련 기업들의 물류 차질과 운임 부담 등이 가중될 수 있다. 이런 상황에서 나무호가 피격을 받는 사건까지 터지자 중동 지역을 오가야 하는 업체들의 근심도 커지는 모습이다.

호르무즈해협과 인근 걸프 해역에는 한국 관련 선박 26척과 한국인 선원 약 160명의 발이 묶인 상태다. 정부와 선사들은 선박 위치와 운항 동선을 실시간으로 점검하며 비상 대응 체제를 강화하고 있다. 해운업계에서는 중동 항로 전반에 대한 불안감도 커지고 있다. 해운업계 한 관계자는 이날 “선원들 사이에서도 이번 일로 걱정이 많고, 회사 입장에서는 승선 거부나 입항 기피 우려도 있는 것은 사실”이라고 말했다.



피격 당시 나무호에서는 긴박한 상황이 이어졌다고 한다. 전정근 HMM 해상노조위원장은 세계일보와 통화에서 “나무호 인근에 있던 ‘다온호’에서 폭발음이 두 차례 들렸다고 했다”며 “주변 선박들도 상황을 지켜보며 대기할 정도로 위태로운 상황이었다고 한다”고 전했다. 나무호 선원 2명이 찰과상 정도의 경상을 입은 것으로 파악됐다. 나무호가 화재 원인 등에 대한 정부 조사 종료 후 수리 중인 가운데 선원들은 모두 하선해 현지 숙소에서 대기하는 것으로 알려졌다.

정부는 지난 4일(현지시간) 호르무즈 해협 인근에서 HMM 소속 화물선 ‘나무호’에서 폭발과 화재가 발생했으며 미상 비행체의 타격에서 일어났다고 밝혔다. 미국 측은 이란 공격 가능성을 제기했지만, 이란 정부는 개입 의혹을 부인했고 한국 정부는 정확한 원인을 조사 중이다. 사진은 미상 비행체의 타격으로 피해 입은 선박 외부의 모습. 외교부 제공

전 위원장은 “계속 승선하겠다는 선원들도 있는 것으로 안다. 계약이나 금전적인 부분도 걸려 있어 본인 의사가 중요한 상황”이라고 했다. 그는 “(선원들이) 선내로 복귀하더라도 안전 조치가 끝나야 한다”며 “(배 안에 있는) 전선이 대부분 타버린 상태라 발전기를 잘못 돌리면 합선이나 2차 화재 위험이 있다”고 했다.