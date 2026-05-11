‘연어 술 파티’ 박상용 검사 징계 기로… “소명 기회 달라” 자청

대검 감찰위, 심의 착수



대검 찾은 朴 “신문고 울리는 심정

절차적 방어권 없이 징계 안돼”

“일선 검사에 책임 떠넘겨” 지적

특검 ‘도이치 검사들’ 참고인 조사

수원지검 근무 당시 쌍방울그룹의 대북송금 사건을 수사한 박상용 인천지검 부부장검사가 이른바 ‘연어·술 파티 회유’ 의혹으로 징계 기로에 섰다. 박 검사는 대검찰청 청사를 찾아 대검 감찰위원회에 “소명할 기회를 달라”고 자청했다. 윤석열 전 대통령의 부인 김건희씨가 연루된 도이치모터스 주가조작 사건을 수사했던 검찰 중간간부들은 김씨에 대한 ‘봐주기 수사’ 의혹과 관련해 2차 종합특별검사팀(특검 권창영)에 참고인 신분으로 소환돼 조사를 받았다.



대검 감찰위는 11일 오후 회의를 열어 박 검사에 대한 징계 여부를 심의했다. 대검 감찰위는 법조계·학계·시민사회계 인사 중에서 위촉한 외부 위원과 검찰·법무부 내 당연직 위원 1명을 포함해 5인 이상 9인 이하로 구성된다. 감찰위가 징계 의견을 권고하면 검찰총장(또는 직무대행)이 반드시 따를 필요는 없지만, 통상적으로 감찰위 결정을 존중해 법무부에 징계를 청구해왔다. 구자현 검찰총장 직무대행(대검 차장) 역시 감찰위 결정에 따라 박 검사에 대한 징계 시효인 17일 전까지 법무부에 징계를 청구할 것으로 전망된다. 이후 법무부 검사징계위원회가 징계 여부와 수위 등을 결정한다.

대기 중인 박 검사 대검찰청 감찰위원회가 쌍방울그룹 대북송금 수사 과정에서 제기된 ‘연어·술 파티 진술 회유’ 의혹과 관련해 박상용 인천지검 부부장검사의 징계 여부를 심의한 11일 박 검사가 소명 기회를 요청하며 대검 민원실에서 대기하고 있다. 연합뉴스

감찰위는 필요시 감찰 대상자에게 출석을 요구할 수 있는데, 박 검사는 감찰위로부터 어떠한 연락도 받지 못했다는 입장이다.



박 검사는 이날 오후 “(감찰위) 외부 위원들께 신문고를 두드리는 심정으로 소명할 기회를 갖고 싶다”며 대검 민원실에서 대기했다. 그는 연어·술 파티 의혹에 대해선 “그게 어떻게 사실일 수 있겠나”라며 “증거 능력도 없는 거짓말탐지기 결과를 가지고 징계한다는 것 자체가 검찰 역사상 단 한번도 있지 않았던 일이고, 전혀 법리나 실체에도 맞지 않다”고 주장했다. 박 검사는 “아무리 잘못을 했고 징계하더라도 절차적인 방어권이나 소명할 기회가 전혀 주어지지 않은 채 정해진 결론에 의해 징계가 이뤄져선 안 된다”고 맞섰다. 그는 “만약 징계 처분이 최종적으로 내려졌는데, 그 내용을 받아들일 수 없다면 취소소송을 제기할 예정”이라고도 했다.



연어·술파티 의혹은 박 검사가 대북송금 사건 피의자인 이화영 전 경기도 평화부지사와 김성태 전 쌍방울 회장 등을 불러 조사할 때 연어 요리와 술을 제공하면서 당시 더불어민주당 대표였던 이재명 대통령이 대북송금에 관여했다는 취지의 진술을 끌어내려 했다는 내용이 골자다. 해당 의혹을 감찰한 서울고검 인권침해점검 태스크포스(TF)는 2023년 5월17일 술자리가 있었다는 결론을 내리고 이를 대검에 보고했다. 반면 김 전 회장은 국회 국정조사에 증인으로 출석해 ‘연어·술 파티는 없었다’는 취지로 부인했다.

대북송금 수사팀을 지휘했던 홍승욱 전 수원지검장은 이날 입장문을 내 “특정 사건의 결과가 마음에 들지 않는다는 이유만으로 일선 검사에게 모든 책임을 돌리는 선례가 남는다면, 앞으로 어떤 공직자도 거대 권력과 자본에 맞서 소신 있게 수사하기 어려워질 것”이라면서 자신에게 책임을 물어달라고 강조했다.



검찰의 도이치모터스 수사 무마 의혹을 수사 중인 종합특검팀은 이날 최재훈 대전지검 중요경제범죄조사단 부장검사와 김민구 서울남부지검 금융조사1부장검사를 참고인 신분으로 불러 조사했다. 최 부장검사는 서울중앙지검 반부패2부장으로, 김 부장검사는 반부패2부 부부장검사로 재직할 때 도이치모터스 주가조작 사건을 수사했다. 당시 중앙지검 반부패2부는 김씨가 권오수 전 도이치모터스 회장 등의 시세조종 범행을 알지 못했다고 보고 자본시장법 위반 혐의에 대해 무혐의 처분을 내렸다.



최 부장검사는 경기 과천시 종합특검 사무실에 출석하며 “수사 과정에서 부당한 지시나 외압을 받은 적 없이 증거와 법리에 따라 엄정하게 수사를 진행해서 처리했다”고 말했다.