트럼프, 13∼15일 방중… 14일 美·中 정상회담

양국, 국빈방문 일정 공식 발표

무역委 추진·우주 협력 등 의제

도널드 트럼프 미국 대통령이 13∼15일 중국을 국빈 방문한다. 시진핑 중국 국가주석과는 14일 오전 정상회담을 갖는다.



애나 켈리 미 백악관 부대변인은 10일(현지시간) 전화브리핑에서 “트럼프 대통령의 리더십 아래 미·중 관계는 미국인의 안전·안보·번영을 재건하는 데 초점을 다시 맞추고 있다”며 “트럼프 대통령과 시 주석의 이번 회담은 현재의 경제 및 안보 현실을 냉철하게 직시하며 이러한 목표를 추진할 것”이라고 말했다.

지난해 10월 부산서 만난 트럼프 미국 대통령(왼쪽)과 시진핑 중국 국가주석. AP연합뉴스

켈리 부대변인은 “이번 방문에서 트럼프 대통령은 미국의 경제적 독립을 회복하기 위해 중국과의 관계를 재조정하고 상호주의와 공정함을 최우선으로 삼을 것”이라고 강조했다. 이어 이번 회담 의제로 미·중 무역위원회 및 투자위원회 추진, 항공우주·농업·에너지 분야에서의 양국 간 추가 협정 등이 있다고 소개했다.



중국도 정상회담 일정을 공식 발표했다. 중국 외교부는 11일 대변인 발표 형식으로 이번 방중이 시 주석의 초청으로 이뤄지는 것이라고 밝혔다. 다만 구체적인 일정은 공개하지 않았고, 정상회담 주요 의제에 대해서도 언급하지 않았다.



중국 측은 그간 트럼프 대통령의 방중과 관련해 “지속 소통을 유지하고 있다”고만 알려오다 이날 처음 방중 사실을 공식화했다.