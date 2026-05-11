종합특검, ‘심우정 계엄 관여’ 대검 압수수색…헌법TF 자료 등 확보

2차 종합특별검사팀(특검 권창영)이 심우정 전 검찰총장의 ‘내란 가담 의혹’과 관련해 대검찰청 압수수색에 나섰다.

김지미 특검보는 이날 정례 브리핑에서 “금일 심 전 총장의 내란중요임무 종사 등 혐의와 관련해 대검에 대한 압수수색 영장 두 건을 집행 중”이라며 “특검팀이 제공을 요청했던 헌법존중 태스크포스(TF) 자료에 대해 압수수색 영장을 발부받았으며, 즉시 항고 포기와 관련한 대검 전자결재 자료에 대해서도 압수수색을 진행 중”이라고 밝혔다.

권창영 2차 종합특별검사팀 김지미 특검보가 11일 과천 특검사무실에서 수사 관련 사항 등을 브리핑하고 있다. 연합뉴스

앞서 종합특검은 헌법존중 TF 자료 제출을 두고 대검찰청과 갈등을 빚었다. 종합특검은 검찰청 헌법존중 TF의 조사 결과를 받기 위해 대검에 자료 제공을 요청했으나 대검은 관련 규정상 자료의 임의제출이 어려우므로 압수수색 형식으로 자료를 가져가야 한다며 거부했다. 종합특검은 대검의 이같은 요구가 ‘수사 방해 행위’라며 구자현 검찰총장 직무대행과 김성동 감찰부장에 대한 징계 개시를 요청했다. 종합특검은 우선 대검 측 주장대로 압수수색 영장을 발부받아 자료 확보에 나선 것으로 보인다.

김 특검보는 ‘관저 이전 의혹’과 관련해 “13일 김오진 전 국토교통부 1차관, 14일 오전 윤재순 전 대통령실 총무비서관에 각각 피의자 조사를 통보했다”고 말했다. ‘관저 이전 의혹’은 종합건설업 면허가 없는 인테리어 업체 21그램이 김건희 씨와의 친분을 배경으로 당시 관저 증축 공사 수의 계약을 따냈으며, 이 과정에서 부처 예산을 불법 집행됐다는 내용을 골자로 한다.

종합특검은 해당 의혹 관련해 김대기 전 대통령실 비서실장을 15일 피의자 신분으로 소환조사할 예정이다. 김 전 비서실장은 관저 이전 과정에서 예산 불법 전용 등에 관해 직권을 남용했다는 혐의를 받고 있으며 4일 해당 혐의로 입건됐다.

아울러 종합특검은 이은우 전 한국정책방송원(KTV) 원장에 대해서도 7일 내란 선전 혐의 피의자로 소환해 조사했다. 이 전 원장은 12·3 비상계엄 선포 당시 ‘계엄이 불법·위헌이다’라는 정치인들의 발언을 다룬 방송 자막을 삭제하라고 지시한 혐의로 현재 재판을 받고 있다.