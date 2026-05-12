‘충남형 AI 전환’ 생활밀착형 교육 확대

도민 생업·일상 속 실질도구 활용

거점센터 5곳 확대 접근성 강화

충남도가 인공지능(AI)을 도민들의 생업과 일상 속 실질적인 도구로 활용할 수 있도록 지원하는 생활밀착형 디지털 교육 확대에 나선다.



단순한 컴퓨터 활용 교육을 넘어 농어업 생산성 향상과 소상공인 경영 개선, 고령층 디지털 적응까지 지원하는 ‘충남형 AI 전환’에 속도를 내겠다는 구상이다.



충남도는 AI 대전환 시대를 맞아 도민 누구나 AI를 활용해 더 나은 삶을 설계할 수 있도록 ‘AI디지털배움터 사업’을 대폭 확대 운영한다고 11일 밝혔다.



이번 사업의 핵심은 ‘실생활 활용’이다. 단순한 스마트폰 사용법이나 기기 조작 교육 수준을 넘어 생성형 AI 활용과 AI 리터러시, 디지털 상담까지 포함하는 체험·실무 중심 교육으로 고도화한다. 교육 대상도 기존 정보취약계층 중심에서 청년·중장년·소상공인·농어업인 등 전 계층으로 확대했다. 특히 농어업 현장에서 바로 활용 가능한 ‘AI 영농닥터’ 프로그램은 병해충 관리와 스마트 농업 정보 활용 등을 지원해 생산성 향상에 도움을 줄 전망이다. 소상공인을 대상으로는 AI를 활용한 홍보 콘텐츠 제작과 매출 분석, 경영 효율화 등을 지원하는 ‘맞춤형 AX(인공지능 전환) 실무교육’을 운영한다.



도는 현재 1곳인 AI디지털배움터 거점센터를 5곳까지 확대한다. 이달 천안성정동우체국과 아산장재우체국에 거점센터가 먼저 문을 열고, 공주·보령에도 순차적으로 추가 개소할 예정이다. 각 거점센터에는 AI 체험존과 디지털 상담존도 함께 운영해 주민들의 디지털 고민 해결과 최신 기술 체험을 지원한다.