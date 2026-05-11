러·우, 휴전 중에도 서로 “합의 위반” 공방…12일 전쟁 재개

러시아와 우크라이나가 도널드 트럼프 미국 대통령의 중재로 성사된 사흘 간(9∼11일)의 휴전 기간 중 상대가 합의를 위반했다며 공방을 벌였다.

러시아 국방부는 11일(현지시간) 성명을 내고 휴전이 시작된 지난 9일 0시부터 이날까지 ‘특별군사작전’ 구역 내에서 우크라이나군 총 2만3802건의 휴전 위반을 했다고 밝혔다. 러시아 국방부는 우크라이나군이 러시아군 진지를 향해 다연장로켓시스템, 야포, 박격포 등을 767발 쏘았으며, 무인항공기(UAV·드론)를 동원한 공습은 6905차례 있었다고 주장했다.

블라디미르 푸틴 러시아 대통령(왼쪽), 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령. AFP연합뉴스

러시아 국방부는 또 우크라이나 접경지인 러시아 서부 벨고로드 지역의 민간 표적을 향해 드론 18기가 날아들어 주민 2명이 다쳤다고도 했다.

반면 우크라이나는 러시아가 최전방에서 자폭 드론 등 공격을 계속했다고 지적했다. 우크라이나 일간 키이우인디펜던트에 따르면 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 전날 저녁 연설에서 지난 하루 전선에서 러시아군의 공격이 150건 이상 감행됐다고 주장했다. 구체적으로 자폭 드론 공격이 거의 1만건에 달했고 포격도 100건이 넘었다고 말했다. 그는 “러시아군은 전선에서 어떤 휴전도 지키지 않았고 노력조차 하지 않고 있다”고 비판했다.

양측은 도널드 트럼프 미국 대통령의 중재로 러시아의 제2차 세계대전 승리 기념일(전승절)을 맞아 9∼11일 3일간 휴전을 합의한 상태다.

러시아 측은 이번 휴전에 연장은 없다고 선을 그었다. 미국이 중재하는 양측의 종전 협상은 이란 전쟁으로 사실상 멈춰선 상태다.

마코 루비오 미국 국무장관은 지난 8일 러·우 전쟁과 관련해 “중재 역할을 할 준비는 돼있다”면서도 “노력이 진전되지 않는다면 시간을 낭비하고 싶지 않다”고 말했다.