강력범죄에… ‘안심헬프미’ 신청 급증

평소 일평균 152건 접수

7일 하루에만 5718건 쑥

2026년 긴급신고·경찰출동도 ↑

지난달 25일 20대 남성 A씨는 서울 시내에서 한 취객이 버스에서 내리는 여성에게 위협적으로 다가가는 모습을 목격했다. A씨는 서울시에서 받은 휴대용 비상벨 ‘안심 헬프미’(사진)로 자치구 폐쇄회로(CC)TV 관제 센터에 신고했다. 그는 센터 관계자와 통화하며 경찰이 현장에 올 때까지 상황을 공유했다. 경찰이 출동해 문제의 취객을 임의 동행하면서 해당 여성은 안전히 귀가할 수 있었다.



최근 전국 곳곳에서 광주 여고생 살인 사건 등 강력 범죄가 잇따르는 가운데, 서울 시민과 생활권자들의 안심 헬프미 신청 건수가 급증한 것으로 나타났다. 올해 안심 헬프미를 통한 긴급 신고도 지난 한 해 수치를 넘어섰다.



서울시는 평상시 하루 평균 152건이던 안심 헬프미 신청 건수가 지난 7일 하루에만 5718건을 기록하는 등 시민들이 안전을 위해 안심 헬프미를 적극 활용하고 있다고 11일 밝혔다.



시에 따르면 7일 기준 올해 안심 헬프미 누적 신청 건수는 2만824건이다. 이 중 66.5%인 1만3843개가 지급됐다. 누적 지급 개수는 2024년 5만개, 지난해 5만377개 등 11만4220개다.



안심 헬프미는 시가 여성, 청소년, 1인 가구, 노인, 장애인 등 ‘사회 안전 약자’를 중심으로 매년 약 5만개를 지원하는 키링 형태의 휴대용 벨이다. ‘서울 안심이’ 애플리케이션(앱)과 연동돼 안심 헬프미의 긴급 신고 버튼을 누르면 자치구 CCTV 관제 센터에 신고가 접수된다. 필요시엔 A씨 사례처럼 경찰 출동을 연계한다.



올해 안심 헬프미를 통한 긴급 신고는 지난 7일까지 858건으로, 이 중 5건은 경찰 출동이 이뤄졌다. 지난해엔 안심 헬프미 긴급 신고 693건 중 11건에 대해 경찰이 출동했다. 안심 헬프미는 시 누리집이나 서울 안심이 앱에서 연중 상시 신청이 가능하다. 사회 안전 약자는 무료이며 일반 시민은 7000원을 부담하면 된다.