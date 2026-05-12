'아몬드 6알'…홍진경도 혀 내두른 전지현 식사량

모델 홍진경이 배우 전지현의 적은 식사량을 언급했다.

지난 10일 MBC 예능 '소라와 진경'에서는 해외 에이전시와의 온라인 영어 면접을 준비하는 이소라와 홍진경의 일상이 공개됐다.

이날 홍진경은 집을 찾은 이소라를 위해 한우 샤부샤부와 우삼겹 마라 채소볶음을 직접 차렸다. 홍진경은 "레시피 배우고 처음 해봤다"라며 긴장한 모습을 보였고, 이를 맛본 이소라는 "딱 내 스타일이다"라며 만족감을 드러냈다.

긴장을 푼 홍진경은 "나 사실 엄청 배고팠다"라며 뒤늦게 식사를 시작했다. 이어 "아침에 닭가슴살 먹고 운동하고 와서 완전히 배고픈 시간이다"라며 파리 패션위크를 앞두고 식단 조절 중이라고 밝혔다.

홍진경은 "언니 안 왔으면 아몬드 6알, 호두만 먹었을 거다"라고 말하며 평소 식사량이 많지 않다고 했다. 또 "칼로리 높은 걸 먹고 나면 맛있긴 한데 먹는 동안도 기분이 안 좋고, 먹고 나면 더 안 좋다. 그냥 안 먹는 게 낫다"고 말했다.

절친 최화정과의 식사 자리 일화도 공개했다. 홍진경은 "진짜 못된 게 화정 언니를 만나면 엄청 시킨다. 언니가 '오늘은 먹을 거냐'면서 엄청 신나 한다"며 "정작 시켜놓고 나는 언니 먹는 걸 보면서 대리만족한다"고 말해 웃음을 자아냈다. 그러면서 "저번에 화정 언니가 나랑 전지현이랑 셋이 밥을 먹었다. 전지현도 안 먹더라. 진짜 안 먹더라. 진짜 화정 언니 혼자 다 먹었다"라고 덧붙였다.

<뉴시스>