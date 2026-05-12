오후까지 전국에 비…돌풍·천둥번개도

화요일인 12일은 전국 대부분 지역에 비가 내리겠다.



비는 오후에 대부분 그치겠으나, 경상권과 제주도는 저녁까지 이어지는 곳이 있겠다.



예상 강수량은 서울·인천·경기와 강원 내륙·산지 5∼30㎜, 강원 동해안 5㎜ 미만, 대전·세종·충남·충북 10∼50㎜, 광주·전남·전북 20∼70㎜, 경남과 제주도 10∼50㎜, 대구·경북 5∼30㎜, 부산·울산 5∼20㎜다.



돌풍과 함께 천둥·번개를 동반한 강한 비가 내리거나 우박이 떨어지는 곳도 있겠다.



충청권과 전라권, 경남 서부를 중심으로 시간당 30㎜ 안팎의 매우 강한 비가 내리는 곳이 있겠다. 그 밖의 지역에는 시간당 10∼20㎜의 강한 비가 내리는 곳이 있겠다.



전국이 대체로 흐리겠으나 수도권과 강원도는 밤에 대체로 맑아지겠다.



낮 기온은 20∼24도로 예보됐다.



이날 오전 5시 현재 기온은 서울 15.4도, 인천 15.9도, 수원 15.8도, 춘천 14.8도, 강릉 19.9도, 청주 17.0도, 대전 16.4도, 전주 17.2도, 광주 17.3도, 제주 18.1도, 대구 16.2도, 부산 16.4도, 울산 14.7도, 창원 15.4도 등이다.



미세먼지 농도는 전국이 '좋음'으로 예상된다.



바다의 물결은 동해·서해·남해 앞바다에서 0.5∼1.0m로 일겠다.



안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해·서해·남해 0.5∼1.5m로 예상된다.



※ 이 기사는 인공지능(AI) 기술을 활용해 제작되었습니다. 인공지능이 쓴 초고와 기상청 데이터 등을 토대로 취재 기자가 최종 기사를 완성했으며 데스킹을 거쳤습니다.



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<연합>