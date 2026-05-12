한미 국방장관 회담…미 “한국의 국방비 증액 매우 중요”

안규백 국방부장관이 11일(현지시간) 미국에서 피트 헤그세스 미 국방부(전쟁부) 장관을 만났다. 전시작전통제권(전작권) 전환, 핵추진잠수함 건조 협력, 미국이 요청하는 호르무즈해협 통항 재개 기여 등 민감한 현안이 테이블에 오른 것으로 보인다.

안 장관과 헤그세스 장관은 이날 미 워싱턴 인근 미 국방부 청사에서 회담했다. 양국 국방장관 회담은 지난해 11월 4일 서울에서 제57차 한미안보협의회의(SCM)계기에 회담한 이후 6개월여 만이다. 헤그세스 장관은 회담 모두발언에서 미국의 대(對)이란 군사작전 ‘장대한 분노’(Epic Fury)를 언급한 뒤 “우리 동맹의 강인함은 중요하며, 우리는 우리 파트너들이 우리와 어깨를 나란히 하길 기대한다”며 미국에 협력할 것을 당부했다. 그는 이어 한국의 국방비 증액 약속과 한반도 방어에 대한 주도적 역할 수임은 “매우 중요하다”며 “모든 미국 파트너들이 진정한 부담 분담을 실천함으로써 탄력있는 동맹의 기반을 다지고 지역 적대국을 효과적으로 억제하는 데 필수인 동맹의 부담 분담을 보여주는 것”이라고 평가했다.

안규백 국방부 장관(왼쪽)과 피트 헤그세스 미 국방부(전쟁부) 장관이 11일(현지시간) 미국 워싱턴DC 인근 국방부 청사에서 회담하기에 앞서 양국 국가연주 등 의식에 참석하고 있다. 연합뉴스

안 장관은 이어진 모두발언에서 트럼프 2기 행정부의 ‘힘을 통한 평화’ 기조 및 ‘전사 정신’에 맞춘 군 역량 제고 등을 언급하면서 “우리도 이에 발맞춰 국방비 증액 등을 통해 핵심 국가 국방 역량을 확보해 우리 주도의 한반도 방위를 실현할 수 있도록 최선의 노력을 다하고 있다”고 밝혔다. 안 장관은 또한 “한·미동맹은 어려운 시기에도 변함없이 신뢰할 수 있는 바탕으로 함께해 온 만큼 앞으로도 한목소리로 긴밀히 협력해 나갈 것”이라고 강조했다.

한·미 양측은 회담 결과를 담은 공동보도문에서 “양국 장관은 한반도 안보 정세에 대해 논의하고, 이번 주 워싱턴에서 개최될 한·미 통합국방협의체(KIDD) 회의가 동맹 협력과 양국의 국익 증진에 있어 중요한 역할을 담당하고 있음을 재확인했다”며 “양국 장관은 긴밀한 소통을 유지하면서 상호 안보 이익의 영역에서 협력을 증진하기로 했다”고 밝혔다. 이어 “헤그세스 장관은 동맹을 현대화하는 가운데 위협을 억제하고 한미 연합방위태세를 강화하기 위해 현실적이고 실용적 접근을 채택하는 것이 중요하다고 강조했다”고 전했다. 또 “안 장관은 국방비 증액, 핵심 군사역량 확보, 한반도 방위 주도를 위한 최근 한국의 노력을 설명했다”고 했다.

공동보도문은 그러면서 “양국 장관은 전작권 전환, 동맹 현대화 등 주요 동맹 현안에 대해 논의하고, 향후 협력을 강화하기로 했다”고 밝혔다. 이재명 정부가 임기 중 달성을 목표로 하는 전작권 전환과, 미국 트럼프 행정부가 주한미군의 중국 견제 역할 강화를 염두에 두고 추진 중인 ‘동맹 현대화’에서 양측이 모두 속도를 내는 데 뜻을 같이한 것으로 풀이된다.

안규백 국방부 장관(왼쪽 두번째)과 피트 헤그세스 미 국방부(전쟁부) 장관이 11일(현지시간) 미국 펜타곤에서 회담하고 있다. 연합뉴스

아울러 이번 회담에서는 핵추진잠수함 건조 협력, 호르무즈해협 통항 재개 기여 등도 테이블에 올랐을 것으로 보인다. 한·미 정상이 지난해 합의한 핵추진잠수함 건조 협력 등 안보 현안은 후속 협의에 속도가 나지 않고 있다. 또 호르무즈 해협에서 발생한 한국 화물선 HMM 나무호 화재가 미상 비행체에 의한 외부 공격 탓으로 확인된 상황이라 이와 관련한 논의도 이뤄진 것으로 보인다. 이밖에 미국의 대북정보 공유 제한 등도 논의 대상이 됐을 가능성이 있다. 안 장관은 헤그세스 장관과의 회담에 이어 방미 기간 미 해군장관 대행, 상원 군사위원장 등을 연달아 만날 예정으로 알려졌다.