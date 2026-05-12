증시 뒤덮은 중동 공포, AI 반도체가 밀어 올린 ‘역대 최고가’

S&P 500 지수 첫 7400선 돌파...트럼프 이란 휴전 위기 발언에도 반도체주 급등

11일(현지시간) 뉴욕 월스트리트의 뉴욕증권거래소(NYSE) 장내에서 트레이더들이 업무에 집중하고 있다. 이날 도널드 트럼프 미국 대통령이 전쟁 종식을 위한 이란의 최신 제안을 거절했다는 소식이 전해지면서 국제유가는 상승세를 나타냈다. 연합뉴스

뉴욕증시가 중동발 지정학적 위기 고조에도 불구하고 인공지능(AI) 반도체 기업들의 강력한 실적 기대감에 힘입어 일제히 상승 마감했다. 특히 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 사상 처음으로 7400선을 넘어서며 새로운 이정표를 세웠다.

11일(현지시간) 뉴욕증권거래소에서 다우존스30 산업평균지수는 전 거래일보다 95.31포인트(0.19%) 상승한 4만9704.47에 장을 마쳤다. S&P 500 지수는 13.91포인트(0.19%) 오른 7412.84를 기록했으며 기술주 중심의 나스닥 지수 역시 27.05포인트(0.10%) 상승한 2만6274.13으로 마감하며 종전 최고치를 갈아치웠다.

◆ 트럼프의 경고와 치솟는 국제유가

시장의 불안 요소는 여전하다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 이날 이란과의 휴전 상황에 대해 생명 연장 장치에 의존하고 있는 1%의 가능성 상태라고 언급하며 위기감을 고조시켰다. 앞서 폭스뉴스와 진행한 인터뷰에서도 중단됐던 해방 프로젝트 재개를 검토 중이라고 밝혀 중동 내 긴장이 다시금 불붙는 모양새다.

이 같은 소식에 국제유가는 즉각 반응했다. 브렌트유 선물은 전 거래일 대비 2.9% 상승하며 배럴당 104달러 21센트를 기록했다. 서부텍사스산원유(WTI) 역시 2.8% 오른 배럴당 98달러 7센트에 거래를 마쳤다. 에너지 가격 상승이라는 악재에도 투자자들은 기술 성장에 대한 낙관론을 꺾지 않았다.

◆ 실적 기대감이 이끈 반도체 랠리

이날 증시를 지탱한 핵심 축은 반도체 종목이었다. 퀄컴이 8.42% 급등하며 상승세를 주도했고 마이크론 테크놀로지(6.5%)와 웨스턴 디지털(7.46%) 등 메모리 관련주도 동반 강세를 보였다. 전문가들은 AI 인프라 구축 수요가 워낙 강력해 대외 악재가 기업의 이익 성장을 가로막지 못하고 있다고 분석한다.

실제로 야데니리서치는 S&P 500 지수의 연말 목표치를 기존 7700에서 8250으로 대폭 상향했다. 에드 야데니 최고투자전략가는 기업 실적 기대치가 최근 몇 달간 과거 유례를 찾기 힘들 정도로 빠르게 상향 조정되고 있다고 설명했다.

시장 전문가들은 반도체와 AI 부문이 대외 변수와 무관하게 움직이는 독자적인 생명력을 갖췄다고 평가한다. 다만 매그니피센트7(M7) 내부에서도 종목별 희비가 엇갈리고 있다는 점은 주목해야 한다. 엔비디아와 테슬라는 상승했으나 알파벳과 애플을 포함한 나머지 5개 종목은 약세를 보였다.