‘러브버그’ 공습, 6월 24일 절정…작년보다 더 빨리 몰려온다

국립산림과학원 예측 결과 6월 15~29일 집중 출현

일명 ‘러브버그’로 불리는 붉은등우단털파리 성충이 오는 6월 중순부터 본격적으로 출현해 24일쯤 활동이 가장 활발할 것으로 예측됐다. 지난해보다 출현 시기가 이틀가량 앞당겨지면서 올해도 수도권을 중심으로 대규모 출몰이 예상된다.

지난해 6월 인천시 계양산 등산로를 뒤덮은 러브버그 사진. 사회관계망서비스(SNS) 갈무리

12일 국립산림과학원에 따르면 예측 모델 분석 결과 올해 러브버그의 주요 발생 기간은 6월 15일부터 29일까지로 나타났다. 활동 최성기는 6월 24일로 예상됐다.

이는 지난해 주요 발생 기간(6월 17일~7월 4일)보다 시작 시점이 약 이틀 빨라진 것이다. 산림과학원은 최근 봄철 평균기온 상승이 출현 시기를 앞당긴 주요 요인으로 보고 있다.

국립산림과학원 산림병해충연구과는 자연 관찰 플랫폼인 네이처링 등에 등록된 2023~2025년 관측 자료를 활용해 러브버그 주요 활동 시기와 활동 최성기를 예측했다. 예측 과정에는 지난 3일까지의 실측 기상 자료와 2020~2025년 일별 평균기온 자료가 사용됐다.

김민중 국립산림과학원 박사는 “2023년부터 지난해까지 서울 은평구와 서대문구에서 접수된 민원 자료와 비교 검증한 결과 예측 오차는 1.0~2.1일 수준이었다”며 “실제 발생 시기와 큰 차이가 없는 것으로 확인돼 모델 신뢰성을 확보했다”고 설명했다.

지난해 7월 4일 환경부 및 소속기관 직원들이 인천 계양산을 중심으로 활동 중인 러브버그 성체를 제거하기 위해 송풍기와 포충망을 활용해 방제 작업을 하고 있다. 연합뉴스(환경부 제공)

러브버그는 일본과 중국 등 동아시아 지역에서 관찰되는 부식성 파리류다. 사람을 물거나 질병을 옮기지 않는 익충으로 분류된다. 낙엽을 분해하고 꽃가루받이에 기여하는 등 생태계에서 긍정적인 역할도 수행한다.

문제는 개체 수가 폭발적으로 늘어날 때다. 건물 외벽과 차량, 산책로, 등산로를 뒤덮으며 시민들에게 강한 불쾌감을 주고, 암수가 붙어 날아다니는 독특한 모습 때문에 ‘도심 재난’처럼 인식되기도 한다.

러브버그 확산 범위도 해마다 넓어지는 추세다. 최근 몇 년 사이 인천 전역과 서울 25개 구 등 수도권 대부분 지역에서 성충이 관찰됐고, 올해는 수도권 외 지역으로까지 퍼질 조짐을 보이고 있다. 단순한 계절성 현상을 넘어 반복되는 구조적 문제로 자리 잡고 있다는 분석이다.

특히 지난해 수인천 계양산 정상과 등산로 일대가 러브버그 대량 출몰로 검게 변하며 민원이 전년 대비 7배 이상 급증하기도 했다.

당시 계양산을 찾은 유튜버들이 계양산에 찾아간 영상들은 높은 조회수를 기록하기도 했다. 유튜버 감스트는 당시 계양산에 오르며 “닭똥 냄새 있지 않냐. 그 비슷한 냄새가 250배 정도 난다”며 경악한 바 있다.

전문가들은 러브버그가 인체에 직접적인 위해를 주지는 않지만, 대량 발생 시 생활 불편이 큰 만큼 출현 시기를 미리 파악해 방충망 점검과 차량 관리 등 대비가 필요하다고 조언한다.