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영·프 주도 호르무즈 다국적군 회의… 한국도 참석…국방부 "현실적 기여 방안 신중 검토"

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박수찬 기자 psc@segye.com
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영국과 프랑스가 12일(현지시간) 호르무즈 해협통항 회복을 위해 개최하는 국방장관 회의에 한국 당국자도 참석한다.

 

국방부는 우경석 국방부 정책기획관(육군 소장)이 영국·프랑스 주도 다국적 군사 임무 관련 회의에 참석할 예정이라고 이날 밝혔다.

 

국장급인 우 정책기획관은 안규백 국방부 장관 수행 등을 위해 방미 출장 중인 김홍철 국방정책실장의 대리 자격으로 참석한다. 회의는 비대면 화상회의로 진행된다.

 

영국과 프랑스는 종전 후 실행을 전제로 호르무즈 해협 통항 회복을 위한 다국적군 구성 논의를 주도해 왔다.

 

지난 3월 프랑스 주관 각국 합참의장 간 화상회의를 시작으로 정상급, 고위급, 실무급 등 여러 차례 회의가 이어졌고, 한국도 그간 꾸준히 참석했다.

 

이 다국적군 회의체가 국방장관 회의를 개최하는 것은 처음이다.

 

국방부는 “국제법 및 국제 해상로의 안전, 한미 동맹 및 한반도 안보 상황, 국내법 절차 등 여러 요인을 종합적으로 고려한 가운데 관계부처와 현실적인 기여 방안을 신중히 검토해 나갈 것”이라는 기존 입장을 거듭 밝혔다.

박수찬 기자

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