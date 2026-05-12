車 수출 50주년…금탑산업훈장에 장재훈 현대차 부회장

은탑훈장, 함상식 엠알인프라오토 대표이사

동탑훈장, 황기영 KG모빌리티 대표이사

정부 “미래차 전환 지원대책 조속 마련”

장재훈 현대자동차그룹 부회장이 12일 대한민국 산업계 최고 훈격인 금탑산업훈장을 받았다.

산업통상부는 이날 서울 종로구 JW메리어트 서울 호텔에서 ‘제23회 자동차의 날’ 기념행사를 열고 자동차산업 발전 유공자 36명에게 정부 포상을 수여했다. 올해 ‘자동차의 날’은 자동차 수출 50주년을 맞아 ‘수출로 이끈 50년, 100년 미래를 향한 새로운 도전’을 주제로 열렸다.

장재훈 현대자동차그룹 부회장

장 부회장은 대규모 국내 투자와 핵심 기술 확보를 통해 미래 모빌리티 패러다임 전환을 주도하고 국가 미래 성장 동력 창출 및 지역경제 활성화 등 국가 경제 발전에 기여한 공로를 인정받아 금탑산업훈장을 받았다. 금탑산업훈장은 국가 산업 발전에 기여한 공적이 뚜렷한 기업인에게 정부가 수여하는 5단계 산업훈장 중 가장 높은 훈격이다. 자동차의 날에 금탑산업훈장이 수훈된 것은 2007년 이후 약 20년만이다.

장 부회장은 “전동화와 인공지능(AI), 로보틱스 등이 동시에 재편되는 전례 없는 산업 전환 과정에서 현대차그룹이 변화를 주도하며 대한민국 자동차산업의 새로운 도약을 이끌어 낼 것”이라고 말했다.

황기영 KG모빌리티 대표이사

은탑산업훈장은 파인블랭킹 기술을 개발해 자동차 정밀부품 국산화에 기여한 함상식 엠알인프라오토 대표이사가 받았고, 동탑산업훈장은 친환경 스포츠유틸리티차(SUV)를 중심으로 해외 신시장을 개척한 황기영 KG모빌리티 대표이사가 수상했다. KGM은 2024년 황 대표 취임 이후 지난해 매출 4조 2433억원, 영업이익 536억원 등 역대 최대 실적을 냈다.

문신학 산업통상부 차관은 “정부는 국내 자동차 생산 400만대 이상을 유지하고, 우리 업계가 미래차 시장으로의 급속한 전환에 선제적으로 대비할 수 있도록 정책역량을 집중하겠다”며 “이번 주에 ‘자동차 생태계 전환 협의체’를 구성하고 이를 통해 조속한 시일 내 미래차 전환 종합 지원대책도 마련할 것”이라고 밝혔다.