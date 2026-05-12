송언석 “이재명 범죄 지우기 총력전…정권 패망으로 끝날 것”

국민의힘 송언석 원내대표는 12일 더불어민주당의 이른바 공소 취소 특검법 추진에 대해 “나치와 일제의 총력전이 결국 처절한 패망으로 끝났듯이 이재명 범죄 지우기 총력전도 결국 정권의 패망으로 끝날 것임을 분명히 경고한다”고 밝혔다.

국민의힘 송언석 원내대표가 12일 서울 여의도 국회에서 열린 원내대책회의에서 발언하고 있다. 허정호 선임기자

송 원내대표는 이날 여의도 국회에서 열린 원내대책회의에서 “(현 정권이) 국민을 위해 봉사하고 헌신해야 할 국가기관들을 대통령 한 사람의 범죄 세탁과 정치 보복에 총동원해 이재명 범죄 없애기 도구로 전락시키고 있다”며 이같이 말했다.

그는 더불어민주당 주도로 진행된 조작기소 국정조사 특위에 대해 “이미 민주당은 공소취소 국정조사에서 자기들 입맛에 맞지 않는 증언을 했던 31명의 증인을 위증죄로 무더기 고발했다”며 “대대적인 보복성 고발”이라고 지적했다.

그러면서 “편파적인 증인 채택과 빗발치는 호통 속에서도 31명씩이나 민주당 의도와 전혀 다른 증언을 했다는 것은 역설적으로 ‘조작 기소’라는 민주당 주장 자체가 결국 조작 또는 공작임을 입증하는 것”이라며 “오로지 권력을 남용한 정치 보복에만 혈안이 돼 있는 이재명 정권”이라고 강조했다.

송 원내대표는 전날 대검찰청 감찰위원회가 쌍방울 대북송금 수사 과정에서 ‘연어 술 파티’ 진술 회유 의혹이 제기된 박상용 검사를 불러 징계 여부를 심의한 점을 언급하며 “현 검찰 지휘부가 이재명 정권의 조롱과 탄압 앞에서 상갓집 개만도 못한 신세가 된 지 오래”라고 비판했다.

그는 “며칠 전에는 서울고검 TF에서 재판에서 증거로도 채택되지 않는 거짓말 탐지기 결과를 근거로 ‘연어 술 파티’가 있었다는 억지 끼워 맞추기식 결론을 내린 바 있다”며 “검찰이 박상용 검사에 대한 조폭 같은 정치 보복의 도구로 전락할 것인지 국민과 함께 지켜보겠다”고 했다.

송 원내대표는 또 “고위공직자범죄수사처는 윤석열 전 대통령에게 무기징역 판결을 했던 지귀연 판사를 소환해 수사에 나섰다”며 “본인들이 원하는 사형 선고를 내리지 않은 데 대한 보복으로 비친다”고 꼬집었다.