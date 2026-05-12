유선호, 3년6개월 만에 '1박2일' 떠난다…"내 20대의 전부"

배우 유선호가 KBS 2TV 예능 프로그램 '1박 2일 시즌4'에서 하차한다.

'1박 2일' 제작진은 12일 "유선호가 오는 31일 방송을 끝으로 프로그램을 졸업한다"고 밝혔다.

제작진에 따르면 유선호는 마지막 녹화에서 "'1박 2일'은 내 20대의 전부"라며 "앞으로도 평생 함께할 든든한 형들을 얻어서 너무 좋고 감사하다"고 전했다.

제작진은 "'1박 2일'의 젊은 피로 오랜 시간 프로그램을 빛내 준 유선호에게 진심으로 감사하다"고 말했다.

유선호는 지난 2022년 12월 합류해 프로그램 최초의 2000년생 고정 멤버로 3년6개월간 활약했다.

그는 '1박 2일'로 2023년 KBS 연예대상에서 쇼·버라이어티 부문 신인상과 당시 멤버였던 연정훈, 김종민, 문세윤, 딘딘, 나인우와 단채로 대상을 수상했다.

지난해에는 쇼·버라이어티 부문 우수상을 받았다.

유선호는 하차 후 본업을 이어간다. 오는 13일 개봉하는 영화 '교생실습'과 다음 달 9일 서울 디큐브 링크아트센터에서 개막하는 뮤지컬 '그날들' 무대에 오른다.

<뉴시스>