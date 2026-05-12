TT서울, 디자인 오디션 플랫폼 ‘DA’ 공식 채널 공개

디자인 오디션 플랫폼 공식 홈페이지 및 SNS 채널 오픈

TT서울(대표 편석훈, 티티서울)은 실과제 기반 디자인 오디션 플랫폼 ‘DA(Design Audition)’의 공식 홈페이지와 SNS 채널을 열고 차세대 디자이너 발굴을 위한 캐스팅콜을 진행한다고 12일 밝혔다.

이에 DA 사업 개요 및 플랫폼 운영 방식, 향후 일정, 참가자 대상 안내, 공식 채널 정보 등을 순차적으로 공개할 계획이다. 최근 생성형 AI와 AX(AI Transformation) 확산으로 디자인 제작 환경이 빠르게 변화하면서, 업계에서는 단순 결과물보다 기획 의도와 문제 해결 과정에 대한 중요성이 커지고 있다. DA는 이러한 흐름에 맞춰 실제 기업 과제를 기반으로 디자이너의 해석력과 기획 역량을 검증하는 구조로 기획됐다.

DA는 브랜드가 실제 과제를 제시하면 디자이너가 솔루션을 제안하고, 이후 심사와 멘토링, 쇼케이스 등을 통해 결과를 검증하는 방식으로 운영된다. 단순 공모전 형태를 넘어 문제 정의 과정과 아이디어 도출 방식까지 함께 평가하는 데 초점을 맞췄다.

채널을 통해서는 프로그램 소개와 참여 방법, 심사 기준, 멘토 정보를 공개한다. 디자이너와 브랜드, 관계자가 직관적으로 이해할 수 있도록 접점을 마련할 계획이다. 또 헤럴드 및 디지털 인사이트와 전략적 업무협약(MOU)을 체결해 플랫폼 확산과 콘텐츠 협업 기반도 마련했다.

한편, DA 공식 홈페이지와 SNS 채널을 통해 향후 오디션 일정과 참가자 모집 관련 정보가 순차 공개될 예정이다.